Веселі ночі з принцом Вільямом: у TikTok завірусилося відео з юною принцесою Кейт

Учора принцеса Уельська відсвяткувала 42-й день народження. Шанувальники згадували, якими були юні роки майбутньої на той момент дружини спадкоємця престолу.
Ролик, який опублікували королівські шанувальники в TikTok, показує, яким було життя Кейт Міддлтон до того, як вона вийшла заміж за принца Вільяма.
У ролику показано безліч фотографій 20-річної Кейт на вечірці з принцом Вільямом та її сестрою Піппою Міддлтон.
"Кейт Міддлтон до королівської родини (багато вечірок з Вільямом)", — підписав аккаунт фанат @jusst_tiktokss під ремікс на Gimme! Gimme! Gimme! Групи ABBA.
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Життя майбутньої принцеси Уельської до весілля було веселим і безтурботним. Шанувальники залишилися у захваті від ролика.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що принц Вільям поділився сумним повідомленням у соцмережі X у день народження своєї дружини.
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