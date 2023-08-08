Веселилася на банджі-батуті: дочка Зари Тіндалл провела час у Геткомб-парку

Зара Тіндал взяла на фестиваль британського триборства всіх своїх дітей.
Вчора ми показували вам її чарівного сина Лукаса, якому два роки.
Також Зара взяла із собою і старшу дочку – 9-річну Мію. Дівчинка стрибала на банджі-батуті у Геткомб-парку, поки її мама Зара брала участь у кінних змаганнях.
Міа була одягнена в спортивний одяг і рожевий шкарпетки. Вона перекидалася на цьому батуті і весело проводила час.
Нагадаємо, Зара та її чоловік Майк багато часу проводять на різних спортивних заходах. Минулого місяця вони практично не пропустили жодного дня Вімблдонського тенісного турніру.
Читайте також: