В Індії минулої п'ятниці відбулося весілля року — одружилися 29-річний Анант Амбані, син мільярдера Мукеша Амбані, і його 29-річна кохана — Радика Мерчант, дочка мільярдера Вірена Мерчанта. Захід обговорюється вже протягом багатьох місяців, оскільки йому передувала низка розкішних вечірок та фотосесій, які відвідували знаменитості з усього світу.

Зовсім несподівано серед гостей заходу з'явився улюбленець багатьох українців – колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

60-річний чоловік з'явився на святі в Мумбаї зі своєю дружиною Керрі та їхніми трьома дітьми. Знімками поділилася на своїй сторінці в Instagram Кері та похизувалася гарним сарі, яке одягла на свято.

Кері та Борім Джонсони з дітьми / Фото: Instagram Керрі Джонсон

36-річна жінка обрала вбрання від Leepakshi Ellawadi, яке було ніжного сіро-сріблястого відтінку. За традицією, сарі було багато розшито бісером, лелітками та кристалами і складалося з блузи (топу) та довгої спідниці. Також у вбранні були квіткові мотиви.

Керрі Джонсон / Фото: Instagram Керрі Джонсон

Керрі Джонсон / Фото: Instagram Керрі Джонсон

Керрі Джонсон / Фото: Instagram Керрі Джонсон

Дітей Керрі також одягла у традиційний індійський одяг, але їхні обличчя не показала. А ось Борис вирішив одягнутися у більш звичне для себе вбрання – чорний костюм, білу сорочку та зелену краватку. Волосся колишнього прем'єра було, як завжди, розпатлане.

Діти Керрі Джонсон / Фото: Instagram Керрі Джонсон

Дочка Кері Джонсон / Фото: Instagram Керрі Джонсон

Також Керрі показала трохи прикрас зі свята. У залах, де збиралися гості, були великі композиції з живих квітів у вигляді тварин.

Керрі Джонсон на весіллі в Індії / Фото: Instagram Керрі Джонсон

Свято тривало кілька днів і своє друге вбрання Керрі також показала. На ній було сарі вже іншого дизайну та фасону, але воно також складалося з блузи та довгої спідниці, які доповнювала накидка.

Керрі Джонсон / Фото: Instagram Керрі Джонсон

Також свято відвідав і інший бомонд. Серед гостей були помічені: Пріянка Чопра з чоловіком, Кім Кардашян із сестрою Глоє, Нікі Гілтон з чоловіком, стиліст Ло Роуч та Айшварія Рай із дочкою. Згідно з виданням Daily Mail, на весілля сім'ї мільярдерів витратили 250 мільйонів фунтів стерлінгів (це близько 325 мільйонів доларів).

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