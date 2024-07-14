Веселилися всією родиною: Керрі та Борис Джонсони відвідали весілля індійського мільярдера

Весільні заходи розпочалися 12 липня та триватимуть до понеділка, 15 липня.
В Індії минулої п'ятниці відбулося весілля року — одружилися 29-річний Анант Амбані, син мільярдера Мукеша Амбані, і його 29-річна кохана — Радика Мерчант, дочка мільярдера Вірена Мерчанта. Захід обговорюється вже протягом багатьох місяців, оскільки йому передувала низка розкішних вечірок та фотосесій, які відвідували знаменитості з усього світу.
Зовсім несподівано серед гостей заходу з'явився улюбленець багатьох українців – колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
60-річний чоловік з'явився на святі в Мумбаї зі своєю дружиною Керрі та їхніми трьома дітьми. Знімками поділилася на своїй сторінці в Instagram Кері та похизувалася гарним сарі, яке одягла на свято.
36-річна жінка обрала вбрання від Leepakshi Ellawadi, яке було ніжного сіро-сріблястого відтінку. За традицією, сарі було багато розшито бісером, лелітками та кристалами і складалося з блузи (топу) та довгої спідниці. Також у вбранні були квіткові мотиви.
Дітей Керрі також одягла у традиційний індійський одяг, але їхні обличчя не показала. А ось Борис вирішив одягнутися у більш звичне для себе вбрання – чорний костюм, білу сорочку та зелену краватку. Волосся колишнього прем'єра було, як завжди, розпатлане.
Також Керрі показала трохи прикрас зі свята. У залах, де збиралися гості, були великі композиції з живих квітів у вигляді тварин.
Свято тривало кілька днів і своє друге вбрання Керрі також показала. На ній було сарі вже іншого дизайну та фасону, але воно також складалося з блузи та довгої спідниці, які доповнювала накидка.
Також свято відвідав і інший бомонд. Серед гостей були помічені: Пріянка Чопра з чоловіком, Кім Кардашян із сестрою Глоє, Нікі Гілтон з чоловіком, стиліст Ло Роуч та Айшварія Рай із дочкою. Згідно з виданням Daily Mail, на весілля сім'ї мільярдерів витратили 250 мільйонів фунтів стерлінгів (це близько 325 мільйонів доларів).
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