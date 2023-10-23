Веселий і без Меган: принца Гаррі заскочили на Гран-прі Формули-1

Принц Гаррі ненадовго покинув Монтесіто і приїхав до Остіна, що у Техасі.
Герцог приїхав, щоб подивитись Гран-прі США Формули-1. Принца Гаррі заскочили папараці у гарному настрої перед початком перегонів.
Одягнений герцог Сассекський був у чорну футболку поло та сині джинси та був у сонцезахисних окулярах.
Гаррі сфотографували під час розмови з членами команди Mercedes та виконавчим директором Гран-прі Mercedes Тото Вольфом у гаражі перед гонкою.
Меган Маркл чоловіка не супроводжувала, вона залишилася вдома із двома дітьми пари. Подружжя нещодавно повернулося до США з розкішної подорожі Карибським морем. Пару сфотографували на злітній смузі в Атланті після їхнього перебування на острові Кануан у Сент-Вінсенті та Гренадінах.
А ще раніше Гаррі з Меган відвідували Нью-Йорк і були в Німеччині на "Іграх нескорених".
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