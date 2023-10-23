Веселий і без Меган: принца Гаррі заскочили на Гран-прі Формули-1

Принц Гаррі ненадовго покинув Монтесіто і приїхав до Остіна, що у Техасі.

Герцог приїхав, щоб подивитись Гран-прі США Формули-1. Принца Гаррі заскочили папараці у гарному настрої перед початком перегонів.

Одягнений герцог Сассекський був у чорну футболку поло та сині джинси та був у сонцезахисних окулярах.

Гаррі сфотографували під час розмови з членами команди Mercedes та виконавчим директором Гран-прі Mercedes Тото Вольфом у гаражі перед гонкою.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Меган Маркл чоловіка не супроводжувала, вона залишилася вдома із двома дітьми пари. Подружжя нещодавно повернулося до США з розкішної подорожі Карибським морем. Пару сфотографували на злітній смузі в Атланті після їхнього перебування на острові Кануан у Сент-Вінсенті та Гренадінах.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

А ще раніше Гаррі з Меган відвідували Нью-Йорк і були в Німеччині на "Іграх нескорених".

Меган та Гаррі на Invictus Games / Фото: Getty Images

Читайте також: