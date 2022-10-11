Веселий та усміхнений: принц Гаррі вперше з'явився на публіці після смерті коханої бабусі

Принц Гаррі зателефонував переможцям премії Wellchild Awards, яку йому довелося скасувати через смерть королеви Єлизавети II, і під час бесіди розповів про своїх дітей і дітей – сина Арчі та дочку Лілібет.

Герцог Сассекський та його дружина герцогиня Меган мали відвідати церемонію вручення нагород WellChild Awards у Лондоні минулого місяця під час їхньої поїздки до Великобританії. Але захід довелося скасувати через раптову смерть королеви Єлизавети II, яка померла 8 вересня 2022 року в замку Балморал, у Шотландії.

Щоб виконати свою обіцянку зустрітися з лауреатами, Гаррі провів відеодзвінок з ними та їхніми сім'ями, щоб вибачитися за те, що не зміг бути присутнім на церемонії, та привітати їх із нагородами, пише mirror.

Одним із дітей, з яким принц розмовляв, був чотирирічний Генрі Уейнс, який страждає на серйозні проблеми зі здоров'ям. Під час розмови з ним та його батькам Гаррі вибачився перед хлопчиком за те, що не зміг вручити нагороду, і хлопчик сказав йому: «Все гаразд». А принц додав: Ти говориш прямо як мій син Арчі. Такий самий милий голосок. Мені це подобається".

Під час розмови у принца Гаррі також запитали про його двох дітей і герцог Сассекський відповів: «У них все доре. Арчі дуже зайнятий, а Лілі вчиться розмовляти і це здорово!»

Також Гаррі поговорив з 10-річною Шакірою Кроутер, яка пережила рідкісну мозкову інфекцію. Вона сказала принцу: "Мені шкода вашу бабусю Королеву".

А Евелін Роджер, медсестра дитячого хоспіса, чия робота фінансувалася меморіальним фондом принцеси Діани, сказала Гаррі: «Я думаю, твоя мама дуже пишалася б тим, чого ви досягли. І я також думаю, що як мама вона дуже пишалася б вами, Гаррі». На що принц відповів: "Це дуже мило, дякую".

Нагадаємо, герцог Сассекський є покровителем WellChild, національної благодійної організації для тяжкохворих дітей та їхніх сімей з 2007 року, і, незважаючи на те, що він залишив посаду працюючого члена королівської родини, він зберіг свої зв'язки з цією організацією.

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