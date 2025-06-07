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Весело провели час: Меган Маркл і принц Гаррі зводили дітей у Діснейленд
Під час поїздки Сассекські багато каталися на атракціонах та веселилися.
Меган, герцогиня Сассекська, продовжує ділитися зворушливими моментами зі свого сімейного життя з чоловіком принцом Гаррі та їхніми двома дітьми, Арчі та Лілібет.
Герцогиня опублікувала у своєму новому пості в Instagram відеоколаж із фотографій, які вони з чоловіком зробили під час поїздки до Діснейленду.
До парку розваг сім’я завітала на четвертий день народження своєї доньки. Там вони насолоджувалися різними атракціонами, діти спілкувалися з казковими персонажами, багато фотографувалися та гуляли.
Оскільки відвідування Діснейленду було пов’язане з днем народження Лілі, то був присутній і великий торт, прикрашений у стилі мультфільму «Русалонька».
Обличчя дітей Сассекські не показують публіці.
Нагадаємо, що у день народження меленької Лілі Меган опублікувала кілька фотографій із особистого архіву, які раніше не показувала шанувальникам. Герцогиня навіть показала кумедне відео з пологової палати, як намагалася прискорити пологи танцями.