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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
118
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1 хв

Весело провели час: Меган Маркл і принц Гаррі зводили дітей у Діснейленд

Під час поїздки Сассекські багато каталися на атракціонах та веселилися.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Меган, Гаррі та їхні діти на атракціоні

Меган, Гаррі та їхні діти на атракціоні / © Instagram Меган Маркл

Меган, герцогиня Сассекська, продовжує ділитися зворушливими моментами зі свого сімейного життя з чоловіком принцом Гаррі та їхніми двома дітьми, Арчі та Лілібет.

Герцогиня опублікувала у своєму новому пості в Instagram відеоколаж із фотографій, які вони з чоловіком зробили під час поїздки до Діснейленду.

Щаслива родина Сассекських позує для фотографії / © Instagram Меган Маркл

Щаслива родина Сассекських позує для фотографії / © Instagram Меган Маркл

До парку розваг сім’я завітала на четвертий день народження своєї доньки. Там вони насолоджувалися різними атракціонами, діти спілкувалися з казковими персонажами, багато фотографувалися та гуляли.

Гаррі, Меган, Арчі та Лілі / © Instagram Меган Маркл

Гаррі, Меган, Арчі та Лілі / © Instagram Меган Маркл

Оскільки відвідування Діснейленду було пов’язане з днем народження Лілі, то був присутній і великий торт, прикрашений у стилі мультфільму «Русалонька».

Торт Лілі / © Instagram Меган Маркл

Торт Лілі / © Instagram Меган Маркл

Арчі та Лілі на атракціонах / © Instagram Меган Маркл

Арчі та Лілі на атракціонах / © Instagram Меган Маркл

Обличчя дітей Сассекські не показують публіці.

Сім’я катається на атракціонах / © Instagram Меган Маркл

Сім’я катається на атракціонах / © Instagram Меган Маркл

Принц Гаррі, Меган Маркл та їхні діти / © Instagram Меган Маркл

Принц Гаррі, Меган Маркл та їхні діти / © Instagram Меган Маркл

Принц Гаррі, Меган та їхній син Арчі / © Instagram Меган Маркл

Принц Гаррі, Меган та їхній син Арчі / © Instagram Меган Маркл

Принц Гаррі та принцеса Лілі / © Instagram Меган Маркл

Принц Гаррі та принцеса Лілі / © Instagram Меган Маркл

Принц Гаррі, Меган і Лілі / © Instagram Меган Маркл

Принц Гаррі, Меган і Лілі / © Instagram Меган Маркл

Нагадаємо, що у день народження меленької Лілі Меган опублікувала кілька фотографій із особистого архіву, які раніше не показувала шанувальникам. Герцогиня навіть показала кумедне відео з пологової палати, як намагалася прискорити пологи танцями.

Вагітна Меган танцює в палаті, щоб прискорити пологи / © Instagram Меган Маркл

Вагітна Меган танцює в палаті, щоб прискорити пологи / © Instagram Меган Маркл

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