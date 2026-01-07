Весілля Кейт і Вільяма / © Associated Press

Її усмішка, елегантний стиль і природність не залишають байдужими, а самоіронія, щирість і неймовірна працелюбність, разом із підтримкою принца Вільяма, перетворили їхній союз на символ сучасної королівської родини.

Кейт та Уільям в день заручин, 16 листопада 2010 рік / © Associated Press

У видавництві «Лабораторія» вийшла друком книжка Роберта Джобсона «Кетрін, принцеса Вельська», в якій читач зможе детальніше ознайомитися з біографією майбутньої королеви-консорта Великої Британії. Книжка також відкриває невідомі подробиці життя Кетрін. Там описується і розкішне весілля Уельських та деякі подробиці, про які публіка раніше не знала.

Книжка про принцесу Уельську

Не секрет, що під час весілля принц Вільям відмовився одягати обручку на свій палець, оскільки так, як і його дід принц Філіп, Вільям не любить носити прикраси. А от Кетрін гордо носила перстень принцової матері із сапфіром і діамантами, а на весіллі дотрималася королівської традиції: її вінчальну обручку відлили з великого самородка валлійського золота, з якого виготовляють королівські обручки з 1923 року, про що ми вже згадували раніше.

Принц Вільям одягає обручку на палець Кейт під час їхнього вінчання / © Associated Press

«Задля справедливості варто зазначити, що Кетрін увійшла в королівську сім’ю на десять років старшою, набагато дорослішою і мудрішою, ніж її покійна свекруха Діана. Та попри все це перспектива королівських обов’язків і спілкування з громадськістю може лякати, якщо досі такого досвіду не було. Ніхто не хотів повторення історії», — пише автор.

Весілля Кейт та Вільяма, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

Що ж за майже п’ятнадцять років шлюбу Кейт та Вільяма можна сміливо говорити про те, що їхній союз став тільки зміцнілим, а труднощі, з якими пара зіткнулася не так давно, тільки ще більше укріпили їхню родину.

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Getty Images

Нагадаємо, що книжка вийшла друком у період різдвяних свят та якраз до 44-го дня народження принцеси Уельської, яке вона святкує 9 січня та вже доступна у книгарнях-партнерів по всій території України. Видання доповнене унікальними фотографіями, яких ви точно ще не бачили.