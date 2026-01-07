- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 112
- Час на прочитання
- 2 хв
Чому принц Вільям відмовився від символу кохання на весіллі з Кейт Міддлтон: цікавий факт з нової книжки про принцесу Уельську
Історія життя Кейт Міддлтон нагадує справжню казку. Звичайна студентка коледжу закохується в принца, стає герцогинею Кембриджською і підкорює серця мільйонів по всьому світу.
Її усмішка, елегантний стиль і природність не залишають байдужими, а самоіронія, щирість і неймовірна працелюбність, разом із підтримкою принца Вільяма, перетворили їхній союз на символ сучасної королівської родини.
У видавництві «Лабораторія» вийшла друком книжка Роберта Джобсона «Кетрін, принцеса Вельська», в якій читач зможе детальніше ознайомитися з біографією майбутньої королеви-консорта Великої Британії. Книжка також відкриває невідомі подробиці життя Кетрін. Там описується і розкішне весілля Уельських та деякі подробиці, про які публіка раніше не знала.
Не секрет, що під час весілля принц Вільям відмовився одягати обручку на свій палець, оскільки так, як і його дід принц Філіп, Вільям не любить носити прикраси. А от Кетрін гордо носила перстень принцової матері із сапфіром і діамантами, а на весіллі дотрималася королівської традиції: її вінчальну обручку відлили з великого самородка валлійського золота, з якого виготовляють королівські обручки з 1923 року, про що ми вже згадували раніше.
«Задля справедливості варто зазначити, що Кетрін увійшла в королівську сім’ю на десять років старшою, набагато дорослішою і мудрішою, ніж її покійна свекруха Діана. Та попри все це перспектива королівських обов’язків і спілкування з громадськістю може лякати, якщо досі такого досвіду не було. Ніхто не хотів повторення історії», — пише автор.
Що ж за майже п’ятнадцять років шлюбу Кейт та Вільяма можна сміливо говорити про те, що їхній союз став тільки зміцнілим, а труднощі, з якими пара зіткнулася не так давно, тільки ще більше укріпили їхню родину.
Нагадаємо, що книжка вийшла друком у період різдвяних свят та якраз до 44-го дня народження принцеси Уельської, яке вона святкує 9 січня та вже доступна у книгарнях-партнерів по всій території України. Видання доповнене унікальними фотографіями, яких ви точно ще не бачили.