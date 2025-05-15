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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Весілля в йорданському королівстві: племінниця короля Абдалли II йшла до вівтаря у сукні, схожій на образ Грейс Келлі

У Йорданії відбулося ще одне королівське весілля.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Аіше бинт Фейсал

Принцеса Аіше бинт Фейсал

12 травня вийшла заміж її Королівська Високість принцеса Аіше бинт Фейсал — племінниця короля Абдалли II.

Принцеса Аіше вийшла заміж за пана Каріма Аль-Муфті. Церемонія відбулася в Палаці Захран в Амані — це те саме місце, де влітку 2023 року одружився син короля Абдалли II — кронпринц Хусейн, а також де відбувалося весілля самого короля Абдалли з королевою Ранією в 19 років.

Весілля йорданської принцеси

Весілля йорданської принцеси

Йорданська принцеса одягла вбрання з діамантами, включаючи сережки, тенісний браслет та квіткову тіару, яка, як повідомляє The Royal Watcher, є тією ж діадемою, яку носила її сестра, принцеса Айя Бінт Фейсал, на своєму весіллі 2014 року. Весільна сукня була з мереживною накидкою і трохи нагадувала вінчальне вбрання княгині Монако Грейс Келлі.

Принцеса Айя поділилася своїми захопленими привітаннями на своїй сторінці в Instagram, написавши:

«З великою радістю я передаю свої сердечні привітання моїй улюбленій сестрі, Її Королівській Високості принцесі Айше бінт Фейсал, з нагоди її весілля з паном Карімом Аль-Муфті. Нехай Бог благословить їхній союз, об’єднає їх у гармонії та благодаті і дарує їм життя, сповнене любов’ю та неминучим щастям».

Весілля йорданської принцеси

Весілля йорданської принцеси

Також знімком у Instagram поділився Кріс Сетіан — офіційний фотограф Королівського Хашимітського двору Йорданії.

Принцеса Аіше бінт Фейсал вийшла заміж

Принцеса Аіше бінт Фейсал вийшла заміж

На весіллі були присутні король Абдалла II і його син — спадкоємець престолу — принц Хусейн, щоправда, обоє були без дружин.

Кронпринц Хусейн і король Абдалла II

Кронпринц Хусейн і король Абдалла II

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