Весілля через 26 років стосунків: похресниця принца Чарльза вийшла заміж

Похресниця принца Чарльза — британська фотомодель і дизайнерка інтер'єрів - Індія Гікс - після 26 років стосунків таки вийшла заміж за свого партнера Девіда Флінта Вуда.

Британська аристократка, яка була однією з дівчаток-квіткарок на весіллі принцеси Діани та принца Чарльза 1981 року, три місяці тому узаконила стосунки з батьком своїх чотирьох дітей – рекламним менеджером Девідом Флінтом Вудом.

Весілля Діани Спенсер та принца Чарльза / Associated Press

Їхнє перше весілля відбулося у вересні 2021 року в Брайтвелській парафіяльній церкві Болдуїна в Оксфордширі, Велика Британія. Спочатку пара планувала свято на 2020 рік, але пандемія внесла свої корективи. Індія говорила, що ніколи не прагнула вийти заміж, і це не було її метою, проте після першої церемонії вони з чоловіком вирішили влаштувати ще другу на Багамах. Знімками наречена поділилася в Instagram.

27 грудня вони зібралися в саду свого гарного будинку зі своїми дітьми (у пари четверо спільних дітей та син чоловіка від попередніх стосунків) та друзями, щоб відсвяткувати урочистість ще раз. 54-річна наречена була у білій вишиті сукні від австралійського бренду Zimmermann з квітковою аплікацією та об'ємними рукавами з лляної тканини з додаванням шовку та взута в босоніжки на платформі.

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"Було досить складно знайти сукню, що підходить для танців, тропічного місця та старшої нареченої", - розповіла Індія весільному виданню Over The Moon. Вона знайшла цю сукню, коли разом з дочкою відвідала виставковий зал Zimmermann у Нью-Йорку.

"Тоді я подумала: "Я хочу щось, що я можу передати своїй дочці". Щоб я могла сказати: "У цій сукні я була, коли ми святкували наше весілля на острові", — розповіла Індія.

Її першою весільною сукнею було вбрання від Emilia Wickstead. Знімком із першої церемонії Індія також ділилася в Instagram. Незважаючи на те, що вона ніколи не мріяла бути нареченою, обидва рази обрала іменну білу сукню. До речі, освідчився чоловік Індії ще коли жінка завагітніла старшим сином Феліксом, але вона тоді відмовилася. Проте через багато років просто під час сімейного обіду сама запропонувала батькові своїх дітей одружитися.

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