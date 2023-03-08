Весілля через три дні: королева Ранія показала кадри з дівич-вечора своєї дочки, принцеси Іман

З нагоди майбутнього весілля днями відбулася передвесільна вечірка або як її ще називають дівич-вечір. Королева Ранія поділилася у своєму Instagram знімками із заходу, на якому були присутні родичі та друзі нареченої.

"Стільки любові в одній кімнаті! Учора з друзями та родиною на вечірці Iman's Henna", — підписала барвисті кадри Ранія.

У Йорданії такий захід перед весіллям називається "Ніч хни". Але насправді це просто аналог дівич-вечора.

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Принцеса Іман була у красивій білій сукні з поясом, який зав'язала їй мама. Це пояс із весільної сукні самої королеви Ранії. Сама королева була в насичено-червоній сукні-туніці з камінням на подолі з рукавами три чверті і доповнила лук гостроносими туфлями.

Королева анонсувала весілля доньки тиждень тому, опублікувавши в Instagram зворушливий ролик. 25-річна принцеса Іман стане дружиною Джаміля Терміотіса, керуючого партнера нью-йоркського фонду венчурного капіталу, він на два роки старший.

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