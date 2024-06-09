Весілля герцога та герцогині Вестмінстерських: цікаві деталі урочистості, яку пропустив принц Гаррі

Пара одружилася у п'ятницю в Честерському соборі і на весіллі були присутні 400 гостей. Ще тисячі людей вишикувалися на вулицях, щоб побачити важливий день пари. Ми зібрали деякі цікаві подробиці весілля найкращого друга принца Гаррі.

Собор, де відбулося весілля, знаходиться недалеко від Ітон-голу, сімейного будинку Гросвеноров, де житимуть молодята.

Весілля Г'ю Гросвенора, сьомого герцога Вестмінстерського та Олівії Генсон у Честерському соборі у Честері / Фото: Getty Images

Принц Гаррі не приїхав на урочисту подію, хоча Г'ю Гросвенор його найкращий друг. Повідомлялося, що вони вирішили, що так буде краще. Старший брат Гаррі – принц Вільям був присутнім і був головним помічником нареченого.

Весілля Г'ю Гросвенора, сьомого герцога Вестмінстерського та Олівії Генсон у Честерському соборі у Честері / Фото: Getty Images

Коли принц Вільям прямував до собору, хтось із натовпу вигукнув добрі побажання для його дружини Кейт на що Вільям відреагував, висловивши подяку і помахав рукою, пише express.co.uk. Кетрін не змогла бути на весіллі, оскільки поки що проходить лікування від раку. Г'ю є хрещеним батьком їхнього старшого сина принца Джорджа.

Принц Вільям на весіллі Г'ю Гросвенора, сьомого герцога Вестмінстерського та Олівії Генсон у Честерському соборі у Честері / Фото: Getty Images

31-річна наречена Олівія Генсон вийшла заміж у сукні Emma Victoria Payne та синіх туфлях SILVIA LAGO ручної роботи.

В образі Олівії також було кілька захопливих деталей, особливо фата, створена Emma Victoria Payne. До неї увійшла частина фати прапрабабусі нареченої, датованої приблизно 1880 роком.

Квіти, які Олівія тримала в руках, також зібрали в садах Ітон-голу.

Весілля Г'ю Гросвенора, сьомого герцога Вестмінстерського та Олівії Генсон у Честерському соборі у Честері / Фото: Getty Images

Наречений приїхав на зеленому Land Rover Defender, популярному серед фермерів та власників маєтків. Г'ю Гросвенор є одним із найбільших землевласників Великої Британії та президентом благодійної організації Country Trust, яка допомагає дітям із неблагополучних сімей зайнятися сільським господарством.

Весілля Г'ю Гросвенора, сьомого герцога Вестмінстерського та Олівії Генсон у Честерському соборі у Честері / Фото: Getty Images

На нареченій також була традиційна миртова тіара Фаберже, створена спеціально для наречених родини Гросвенор – справжня сімейна реліквія, що належить сім'ї з 1906 року. Тіара спроєктована так, щоб нагадувати лавровий вінок чи мирт – традиційну весільну квітку.

Весілля Г'ю Гросвенора, сьомого герцога Вестмінстерського та Олівії Генсон у Честерському соборі у Честері / Фото: Getty Images

Крім принца Вільяма, весілля відвідала також принцеса Йоркська Євгенія, з якою стався невеликий конфуз.

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

Після церемонії гостей автобусом відвезли до Ітон-голу для подальших урочистостей. На них чекав денний прийом, а також вечірка, подробиці якої трималися в таємниці.

Весілля Г'ю Гросвенора, сьомого герцога Вестмінстерського та Олівії Генсон у Честерському соборі у Честері / Фото: Getty Images

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