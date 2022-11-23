Весілля Наомі Байден та Пітера Ніла: журнал Vogue поділився неопублікованими раніше фотографіями

На вихідних вийшла заміж старша онука президента Байдена – Наомі Байден. Журнал Vogue влаштував фотосесію, а сама наречена докладніше розповіла про цей день і свою розкішну весільну сукню.

До вівтаря Наомі йшла в сукні, зшиті для неї дизайнерами бренду Ralph Lauren з мережива шантильї з високим коміром і довгими рукавами, яку вона поєднала з шовковою фатою соборної довжини з органзи та букетом білих квітів.

"Як і у кожної маленької дівчинки, у мене в голові було бачення – я любила сукню Грейс Келлі", – зізнається Наомі.

Незадовго до весілля наречена та її бабуся, перша леді Джилл Байден, знялися у фотосесії для Vogue. Джилл тоді сказала:

"У Наомі є чітке уявлення про себе, і у неї було бачення свого весілля. Було смішно бачити, як вона знаходить стільки радості у всіх деталях".

Молодята Наомі Байден і Пітер Ніл увійшли до історії Білого дому. Адже від 1800 року тут у Білому домі було проведено лише 19 весіль, зокрема одне для президента Гровера Клівленда та 10 для перших дочок. Наомі — перша онука, яка вийшла заміж на легендарній території.

"Ніколи не думала, що мене хвилюватиме колір шрифту у моєму весільному запрошенні, але я думаю, що ми з Пітером витратили на це шість годин", — розповіла наречена.

Пройшовши проходом, наречена переодяглася в шовкову сукню Mikado кольору слонової кістки без бретельок від @ReemAcra. Весілля в Білому домі було наповнене інтимними деталями, які наголошували на сімейному елементі цього важливого дня. Наприклад, перли бабусі Наомі Роберти Буле були вшиті у широкий шестифутовий шлейф її урочистої сукні.

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