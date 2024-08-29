Весілля принцеси Марти Луїзи та Дурека Верретта: хто з королівських гостей відвідає урочистість

Норвезька принцеса вийде заміж за каліфорнійського духовного цілителя 31 серпня 2024 року у селищі Гейрангер.
Вже відомо, що на королівському весіллі будуть присутні деякі гості з інших королівських європейських домів. Зокрема, підтверджено участь кронпринцеси Вікторії та її чоловіка принца Даніеля зі Швеції, а також на весілля приїде брат кронпринцеси – принц Карл Філіп та його дружина принцеса Софія. А ось норвезькі король Фредерік X та королева Мері не відвідають захід, який відбудеться в готелі Union у Гейрангері.
Зазначимо, що шведську та норвезьку королівські сім'ї пов'язують тісні дружні стосунки, а кронпринцеса Вікторія є хрещеною матір'ю дочки кронпринца Гокона та кронпринцеси Метте-Маріт принцеси Інгрід Олександри.
Марта також була присутня на весіллі Вікторії та Даніеля 2010 року та на весіллі Карла Філіпа та Софії 2015 року.
Святкова вечірка з нагоди весілля розпочнеться у четвер, 29 серпня, після неї відбудеться прогулянка на човні Гейрангер-фьордом та передвесільна вечірка у латиноамериканському стилі у п'ятницю, пише Hello!. В інтерв'ю виданню, яке ексклюзивно висвітлюватиме весілля, наречена сказала:
"Ми дуже схвильовані. Це приголомшливе почуття — виходити заміж за Дурека, і я дуже тішуся, що цей день вже близько. Околиці чудові — це одне з найкрасивіших місць, які я знаю".
Відомо, що після розлучення з колишнім (вже покійним чоловіком Арі Беном ) принцеса Марта Луїза говорила, що не планує більше виходити заміж. Але це було до зустрічі з Дуреком.
"Для мене шлюб зміцнить близькість між нами. Це спосіб підвищити енергію та вступити до нової фази наших стосунків", — сказала наречена.
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