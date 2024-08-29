Весілля принцеси Марти Луїзи та Дурека Верретта: хто з королівських гостей відвідає урочистість

Норвезька принцеса вийде заміж за каліфорнійського духовного цілителя 31 серпня 2024 року у селищі Гейрангер.

Вже відомо, що на королівському весіллі будуть присутні деякі гості з інших королівських європейських домів. Зокрема, підтверджено участь кронпринцеси Вікторії та її чоловіка принца Даніеля зі Швеції, а також на весілля приїде брат кронпринцеси – принц Карл Філіп та його дружина принцеса Софія. А ось норвезькі король Фредерік X та королева Мері не відвідають захід, який відбудеться в готелі Union у Гейрангері.

Принцеса Марта Луїза та Шаман Друрек / Фото: Getty Images

Зазначимо, що шведську та норвезьку королівські сім'ї пов'язують тісні дружні стосунки, а кронпринцеса Вікторія є хрещеною матір'ю дочки кронпринца Гокона та кронпринцеси Метте-Маріт принцеси Інгрід Олександри.

Марта також була присутня на весіллі Вікторії та Даніеля 2010 року та на весіллі Карла Філіпа та Софії 2015 року.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель, принцеса Софія та принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

Святкова вечірка з нагоди весілля розпочнеться у четвер, 29 серпня, після неї відбудеться прогулянка на човні Гейрангер-фьордом та передвесільна вечірка у латиноамериканському стилі у п'ятницю, пише Hello!. В інтерв'ю виданню, яке ексклюзивно висвітлюватиме весілля, наречена сказала:

"Ми дуже схвильовані. Це приголомшливе почуття — виходити заміж за Дурека, і я дуже тішуся, що цей день вже близько. Околиці чудові — це одне з найкрасивіших місць, які я знаю".

Відомо, що після розлучення з колишнім (вже покійним чоловіком Арі Беном ) принцеса Марта Луїза говорила, що не планує більше виходити заміж. Але це було до зустрічі з Дуреком.

Норвезька принцеса Марта Луїза та її перший чоловік Арі Бен / Фото: Getty Images

"Для мене шлюб зміцнить близькість між нами. Це спосіб підвищити енергію та вступити до нової фази наших стосунків", — сказала наречена.

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