Весілля принцеси Єлизавети та принца Філіпа: фото, яке ви не бачили раніше

Сьогодні виповнюється 76 років від дня весілля королеви Єлизавети II та принца Філіпа.

На жаль, вони не можуть відсвяткувати цю річницю, бо обидва вже пішли з життя. Філіп раніше — у квітні 2021 року, а його дружина Єлизавета II померла у вересні 2022-го.

Їхню історію кохання ми вже розповідали, а сьогодні хочемо показати вам рідкісний знімок, який було зроблено у день їхнього весілля – 20 листопада 1947 року. Навряд чи ви коли-небудь раніше бачили це фото.

На знімку 21-річна принцеса Єлизавета залишає Букінгемський палац у Лондоні в ірландській кареті у супроводі свого батька, короля Георга VI, щоб вирушити до Вестмінстерського абатства, де вона вийде заміж за Філіпа Маунтбеттена, герцога Единбурзького.

Принцеса Єлизавета у день свого весілля, 20 листопада 1947 року / Фото: Associated Press

Вони прожили у шлюбі понад 74 роки, рідко кому вдається похвалитися тим самим.

Королева Єлизавета II та принц Філіп на відпочинку, 2003 рік / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували вам рідкісний кадр Кейт та Вільяма Уельських із весілля, який знімали у Букінгемському палаці.

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