Весілля тривало десять днів: розглядаємо образи нареченої принца Брунея

Син султана Брунея — принц Абдула Матін — пов'язав себе узами шлюбу на першому великому королівському весіллі цього року.

Принц Абдул Матін із Брунея та Аніша Іса Калебич зіграли весілля, яке тривало цілих десять днів. Аніша — простолюдина, вона онука спеціального радника султана Пєхіна Дато Іси, власниця модного бренду та туристичного бізнесу.

Королівське весілля принца Брунея / Фото: Getty Images

У день весілля наречена була у традиційній сукні із золотою вишивкою, довгим шлейфом та фатою. У неї на голові була тіара з діамантами, великі сережки у вухах і кольє з величезним діамантовим каменем на шиї. А на безіменному пальці лівої руки виблискував перстень із величезним діамантом. Автором її весільного вбрання став дизайнер Тех Фірдаус.

Королівське весілля принца Брунея / Фото: Getty Images

Королівське весілля принца Брунея / Фото: Getty Images

У молодят було кілька церемоній, але фотографії доступні не з усіх. На одній з них наречена брунейського принца сяяла в червоній сукні, посипаній стразами і прикрашеній золотою вишивкою. Образ був доповнений численними золотими браслетами на зап'ясті, золотим головним убором, великими сережками з діамантами та лакованими туфлями на високих підборах.

Королівське весілля принца Брунея / Фото: Getty Images

Після всіх офіційних церемоній подружжя відвідало королівський весільний банкет, а у столиці Брунея відбувся святковий парад.

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