Весільна тіара принцеси Діани буде представлена на виставці на честь платинового ювілею королеви

Весільна тіара принцеси Діани буде представлена на виставці на честь платинового ювілею королеви

Знаменита тіара Спенсерів, у якій 1981 року виходила заміж принцеса Діана, вперше за кілька десятиліть буде виставлена на загальний огляд під час спеціальної виставки на честь платинового ювілею королеви Єлизавети II.

Всесвітньо відомий аукціонний будинок Sotheby's від 28 травня до 15 червня організовує масштабну королівську виставку, присвячену королівській історії. Виставка називатиметься "Сила та імідж: королівські та аристократичні діадеми" і включатиме понад 40 діадем, подарованих аристократичними сім'ями з усієї Європи, багато з яких ніколи раніше не виставлялися на загальний огляд, повідомляє Royal Central.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Associated Press

Граф Спенсер, брат покійної принцеси Діани, запропонував на виставку культову тіару Спенсерів, яку Діана носила у день свого весілля 1981 року. Востаннє тіара Спенсерів виставлялася на огляд у 1960-х роках.

Діана регулярно носила тіару "Спенсер" протягом усієї своєї королівської кар'єри, заявивши, що важкі діадеми, позичені їй із колекцій королеви, можуть викликати головний біль від ваги.

У тіарі Спенсерів виходили заміж обидві сестри Діани – леді Джейн 1978 року та леді Сара – 1980-го. Також дочка Сари – Селія Маккоркодейл, одягала прикрасу на своє весілля.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Associated Press

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"Святкування ювілею королеви дало нам чудову можливість виставити на загальний огляд видатну добірку тіар благородного та королівського походження, багато з яких не виставлялися десятиліттями", — заявила Крістін Споффорт, голова ювелірного відділу Sotheby's. "Це також чудовий момент для нас, щоб пролити особливе світло на майстерність, створену поколіннями ювелірів, переважно британських, протягом кількох століть виготовлення тіар", — каже пані Споффорт.

Представлена публіці буде й тіара з дня коронації королеви Єлизавети II.

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