Весільна зачіска Олівії Генсон: герцогиня надихнулася образом принцеси Уельської

7 червня у Честерському соборі відбулося весілля Г'ю Гросвенора, сьомого герцога Вестмінстерського та Олівії Генсон. Г'ю відомий, як найбагатший житель у Великій Британії, якому ще не виповнилося 40 років. Він також є другом принців Гаррі та Вільяма.

Готуючись до свого важливого дня, 31-річна Олівія Генсон, дружина герцога Вестмінстерського, звернулася за допомогою до стиліста з волосся та художнього керівника Richard Ward Hair Кріштіана Баша, який зробив їй зачіску на її власне весілля.

Весілля Г'ю Гросвенора, сьомого герцога Вестмінстерського та Олівії Генсон у Честерському соборі у Честері / Фото: Getty Images

Волосся Олівії було укладено в елегантну зачіску з проділом з боків і шиньйоном на потилиці, щоб допомогти тримати вуаль на місці, що було дуже необхідно у вітряний день у Чеширі.

Весілля Г'ю Гросвенора, сьомого герцога Вестмінстерського та Олівії Генсон у Честерському соборі у Честері / Фото: Getty Images

У Instagram салону підтвердили інформацію, написавши, що "пишаються їхнім талановитим художнім керівником Кріштіану за його неймовірною роботою зі створення приголомшливих зачісок для весілля герцога Вестмінстерського та Олівії Генсон".

Весілля Г'ю Гросвенора, сьомого герцога Вестмінстерського та Олівії Генсон у Честерському соборі у Честері / Фото: Getty Images

Це улюблений салон принцеси Уельської Кетрін, а його директор Річард Ворд, відповідав за весільну зачіску Кетрін 2011 року, коли вона виходила заміж за принца Вільяма. Кейт вже понад десять років є його клієнткою. Також салон Richard Ward Hair любить і герцогиня Единбурзька Софі.

Весілля Кейт та Вільяма / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали детальніше про те, в якій весільній сукні йшла до вівтаря Олівія Генсон і чому одягла сині туфлі.

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