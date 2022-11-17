Весільний торт короля Чарльза III та королеви Камілли пустять з молотка

Весільні торти членів британської королівської сім'ї часто виставляють на різних аукціонах. І ось черга дійшла до короля Чарльза III та королеви Камілли.

Повідомляється, що весільний торт королівської пари, яка одружилася 2005 року, виставлений на аукціон через 17 років після їхнього весілля. Пара одружилася на цивільній церемонії у Віндзорській ратуші, за якою послідувало благословення у каплиці Святого Георгія. На другому заході була присутня і королева Єлизавета ІІ. Весільний прийом пари відбувся у Віндзорському замку.

Як повідомляє express.co.uk, сувенірна банка зі шматочком весільного торта короля Чарльза і королеви Камілли буде продана на аукціоні, стартує лот з 600 фунтів стерлінгів. Фруктовий торт для королівської пари спекла Дон Бланден, власниця кондитерської Sophisticake в Вудгол-Спа, Лінкольншир. Як розповіли в пекарні, для приготування торта знадобилося 1080 яєць та 20 пляшок коньяку.

На кришці синьо-рожевої пам'ятної банки вказано день весілля пари та їхні ініціали. Наступного тижня торт буде пущений з молотка на аукціоні Keys в Ейлшемі, Норфолк, у рамках триденного аукціонного розпродажу Fine Sale.

Ще одним предметом, виставленим як лот, буде шматочок восьмиярусного фруктового торта принца і принцеси Уельських з їхнього весілля, яке відбулося 2011 року.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Директор Keys, Тім Бліт сказав, що зі вступом на престол нового монарха настав ідеальний час для продажу таких смачних королівських реліквій. "Зі вступом на престол нового короля і з тим, що принц Вільям згодом став новим принцем Уельським, інтерес до королівських пам'ятних речей в наразі дуже високий, і ми очікуємо, що будуть жваві торги за ці два шматочки історії", — заявив він.

Весільний торт Чарльза та Камілли / Фото: Getty Images

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