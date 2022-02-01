Навесні буде цікаво: Кейт та Вільям готуються до королівського туру

Принц Вільям і герцогиня Кейт готуються навесні вирушити в черговий королівський тур.

Герцог і герцогиня Кембриджські вирушать на Кариби у межах королівського туру, присвяченого платиновому ювілею королеви. Передбачається, що візити до низки країн Співдружності входять до порядку денного принца Вільяма та його дружини герцогині Кембриджської.

Як повідомляє Daily Mail, представники Кембриджів були помічені на найбільшому острові Беліза, Амбергріс-Кей, минулого тижня, де, як припускають журналісти, готувалися до туру королівської пари.

Королева Єлизавета II є главою держави Беліз, а Вільям тренувався у полку Уельської гвардії у цій центральноамериканській країні 2000 року. Принц Гаррі також відвідав Беліз під час туру, присвяченого діамантовому ювілею королеви 2012 року. Принц Уельський та герцогиня Корнуольська, а також Кембриджські також здійснили закордонні поїздки, щоб відсвяткувати 60-річчя правління монархині.

Герцогиня Кейт та принц Вільям / Associated Press

Кенсингтонський палац щоправда поки що майбутній тур не коментує. Обмеження на поїздки під час пандемії призвели до відтермінування королівських турів: принц Чарльз та Камілла здійснили свою першу велику поїздку майже за два роки до Йорданії та Єгипту у листопаді 2021 року. А останній спільний закордонний тур Вільяма та Кейт був до Ірландії у березні 2020 року. У грудні 2020 року пара також здійснила триденний тур Шотландією, Англією та Уельсом і провела тиждень у Шотландії у травні минулого року.

Також відомо, що принц Вільям відвідає Об'єднані Арабські Емірати 10 лютого. Цей візит проводиться за запитом Міністерства закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку та стане першою офіційною поїздкою Вільяма до ОАЕ.

Принц Вільям / Associated Press

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