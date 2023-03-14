Весною у шубі: кронпринцеса Вікторія відвідала свято на честь себе у Стокгольмі

Кронпринцеса приїхала з чоловіком кронпринцем Даніелем, дочкою принцесою Естель та сином Оскаром. Захід відбувся ще 12 березня.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель з дітьми / Фото: Getty Images

Принцеса Вікторія одягла цього дня пальто зі штучного хутра від Standstudio official, була у темних штанях та чорних замшевих ботильйонах на танкетці від Prada. Також на ній були шкіряні рукавички від Handsome Stockholm, а з прикрас – золоті сережки у вухах та кольє у вигляді ланцюга на шиї. Принцеса зробила свою улюблену класичну зачіску та денний макіяж.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Дочка Вікторії – принцеса Естель була теж у хутряному пальті такого ж кольору, як і у мами, у синіх штанях, хутряних чоботях, рукавичках та світлій шапці. А принц Оскар був у сірому пальті, чорних штанях, чорних черевиках та у сірій шапці. У темно-синьому аутфіті постав на публіці і чоловік кронпринцеси – кронпринц Даніель.

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