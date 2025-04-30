Вестмінстерське абатство поділилося в Мережі весільним відео Кейт та Вільяма Уельських

Кейт та Вільям у день весілля / © Getty Images

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На своїй сторінці в соцмережі X Вестмінстерське абатство опублікувало відеоролик з того дня. У відео видно, як наречена і наречений виходять із церкви, тримаючись за руки, а за ними йдуть сестра Кейт — Піппа Міддлтон і брат Вільяма — принц Гаррі.

Під дзвони абатства під’їжджає кінний екіпаж, щоб молодята могли проїхати вулицями Лондона і привітати публіку, яка зібралася в день весілля.

А після цього Вільям і Кейт з’явилися на балконі Букінгемського палацу і обмінялися двома поцілунками, обидва поцілунки були зустрінуті бурхливими оплесками натовпу людей, що зібрався внизу біля балкона.

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Поцілунок на балконі / © Associated Press

Нагадаємо, вчорашню річницю весілля принц і принцеса Уельські провели у Шотландії.

Кейт і Вільям в Шотландії / © Associated Press

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press