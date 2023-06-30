Ви будете здивовані: що їдять Чарльз та Камілла у п'ятницю ввечері

Колишній співробітник палацу, який працював на Чарльза від 2004 до 2011 року, розповів журналістам, що зазвичай по п'ятницях їжу замовляють доставкою з рибного магазину. Зазвичай на вечерю по п'ятницях на столі була риба зі смаженою картоплею та чай. Особливо традиція прижилася у Шотландії, де члени королівської родини зазвичай проводять свої літні канікули.

Королева Камілла і король Чарльз у Паундбері / Фото: Associated Press

Риба і смажена картопля – це так по-англійськи, стверджує колишній співробітник палацу, пише express, пояснюючи, що їсти рибу по п'ятницях — давня традиція, перед якою не можуть встояти члени королівської родини.

Дворецький також пояснює, що правило їсти рибу по п'ятницях пов'язане з релігійними традиціями, бо в п'ятницю м'ясо не їдять. Так їли пращури, так їдять і люди нинішнього покоління.

А ось колишній шефкухар королеви Єлизавети II — Даррен Макгрейді — розповідав одного разу, що Її Величність ніколи не їла рибу, обсмажену у фритюрі в хрумкому клярі, оскільки не вважала таку їжу корисною. Для неї готували рибу за спеціальним рецептом і смажену картоплю, викладену ідеальними прямокутниками.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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