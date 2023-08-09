Ви будете здивовані: що їсть на сніданок королева Камілла

Королева Камілла у свої 76 років має чудовий вигляд. Ми знаємо, що Її Величність полюбляє їсти просту їжу, а що ж Камілла їсть на сніданок?

Королівські експерти розповідають, що Камілла на сніданок часто любить їсти яйця. Це їхня із Чарльзом одна з улюблених страв. Хоча раніше королівський шефкухар розповідав, що Чарльз взагалі їсть на сніданок лише дві сливи.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева Камілла не дотримується жодних дієт, а виступає за збалансоване харчування та органічні продукти. Багато чого вони з королем вирощують у своєму власному саду, пише express. Тобто зелені в королівському раціоні дуже багато. Якось Камілла зізналася, що любить їсти значну частину сезонних продуктів. І, що часто використовує у приготуванні страв капусту, броколі, моркву та кабачки.

Також Камілла вважає, що відмова від молочних продуктів є безглуздою, оскільки кальцій – дуже важливе джерело для суглобів та кісток.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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