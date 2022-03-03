"Ви не самотні. Ми всі на вашому боці": перша леді Латвії записала відеозвернення до українців

Перша леді світу підтримують Україну.
Олена Зеленська опублікувала в Instagram відеозвернення першої леді Латвії Андри Левіте та першої леді Литви Діани Наусєдєнє, які підтримали українців.
"Ви не самотні. Ми всі на вашому боці. Людство переможе", - сказала Левіте.
"Своєчасна, конкретна допомога Україні зараз дуже потрібна", - сказала Наусєдєнє.
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