"Ви не самотні. Ми всі на вашому боці": перша леді Латвії записала відеозвернення до українців

"Ви не самотні. Ми всі на вашому боці": перша леді Латвії записала відеозвернення до українців

Перша леді світу підтримують Україну.

Олена Зеленська опублікувала в Instagram відеозвернення першої леді Латвії Андри Левіте та першої леді Литви Діани Наусєдєнє, які підтримали українців.

"Ви не самотні. Ми всі на вашому боці. Людство переможе", - сказала Левіте.

"Своєчасна, конкретна допомога Україні зараз дуже потрібна", - сказала Наусєдєнє.

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