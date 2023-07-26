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Ви повинні це побачити: принцеса Шарлотта просто копія свого батька Вільяма у дитинстві

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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27
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Ви повинні це побачити: принцеса Шарлотта просто копія свого батька Вільяма у дитинстві

Принцеса Шарлотта і її батько принц Вільям / Фото: Getty Images

Нещодавно Кейт та Вільям представили нове портретне фото на честь 10-річчя свого сина принца Джорджа.

Королівські шанувальники зійшлися на думці, що юний принц зовні дуже схожий на батька Вільяма, коли той був дитиною.

Принц Джордж / © Getty Images
Принц Джордж / Фото: Getty Images

На фото принц Джордж одягнений у картату сорочку, штани та коричневі замшеві броги. Він широко усміхається на портреті, зробленому у Віндзорі фотографом Міллі Пілкінгтон.

Принц Вільям та його син принц Джордж / © Getty Images
Принц Вільям та його син принц Джордж / Фото: Getty Images

Шанувальники в соцмережах одразу ж зазначили схожість принца Джорджа і принца Вільяма, а також те, як юний принт схожий і на свою прабабусю королеву Єлизавету II.

Однак на цьому фото ще більша схожість помітна між принцом Вільямом та його 8-річною дочкою Шарлоттою. Особливо схожі погляд та усмішка.

Принцеса Шарлотта і її батько принц Вільям / © Getty Images
Принцеса Шарлотта і її батько принц Вільям / Фото: Getty Images

Правду кажуть, що лише молодший син Кейт та Вільяма – принц Луї – зовні дуже схожий на матір.

Автор фотографії Міллі Пілкінгтон. На знімку знято принца Вільяма та трьох його дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї / © Associated Press
Автор фотографії Міллі Пілкінгтон. На знімку знято принца Вільяма та трьох його дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
27
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