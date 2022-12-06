Ви раніше могли цього не помічати: милий жест, який постійно роблять Вільям та Кейт

Розглядаючи фото принцеси Уельської Кетрін та її чоловіка принца Вільяма не можна не помітити, що пара ніколи не триматиметься за руки. Насправді робити це їм заборонено правилами, як і решті членів королівської сім'ї. Кейт та Вільям також не обіймаються на публіці, не цілують своїх дітей, не виявляють почуттів одне до одного.

Проте є один жест, який Вільям і Кейт все ж таки роблять, ймовірно, замінюючи тримання на руки. Подружжя ніжно кладе руку на спину одне одному, що неодноразово фіксували фотографи.

Нам здається, що цей милий жест досить романтичний, тонкий та поважний. Також це показує, що вони надають підтримку та турботу у моменти, коли за ними спостерігає весь світ.

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

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