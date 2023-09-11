"Ви руки кров'ю українців замастили": переможниця "Міс світу 2023" із Херсона потрапила в скандал

Українку Ірину Безсмертну розкритикували через те, що вона під час фіналу конкурсу краси трималася за руки з росіянкою.

Навколо 36-річної уродженки Херсона Ірини Безсмертної, яка перемогла на конкурсі "Міс Світу 2023" у Маямі (вона представляла на конкурсі США), розгорівся скандал. Під час фіналу, в очікуванні оголошення переможниці конкурсу, Ірина трималася за руки з конкурсанткою з країни-агресорки Росії. За цей вчинок Безсмертну розкритикували у Мережі.

Ірина Безсмертна тримається за руки з росіянкою/Instagram msworldinternational

"Пані Ірино, а як воно було тримати за руки ту, яка з країни вбивці українців? Херсон по сьогодні обстрілюють. Ви руки кров'ю українців замастили чи це не є важливим для вас?" – запитав у переможниці один із користувачів Мережі у її дописі в Instagram.

Ірина Безсмертна/Instagram msworldinternational

На це Ірина відповіла, що знає багато росіян, які підтримують українців.

"Живучи за кордом мені зустрічається дуже багато людей із інших країн Світу, які допомагають Україні і Українцям. Я знаю дуже багато росіян, які йдуть проти російського режиму, проти своєї країни заради нас українців, заради правди, добра і допомагають не тільки морально, а й фінансово", – відповіла Безсмертна.

Ірина Безсмертна/Instagram msworldinternational

Користувач у коментарях навів приклад вчинку фехтувальниці Ольги Харлан: "Подивиться на Харлан та інших українських спортсменів, як вони себе поводять після матчів з людожерами".

Ірина відповіла, що не могла зробити так, як зробили наші спортсмени, оскільки таким чином порушила б правила конкурсу і перемогу б отримала росіянка, а цього вона не могла допустити.

"На жаль, в мене не було офіційної підтримки, як у цих спортсменів, що змогла б домовитись змінити умови конкурсу заради моїх почуттів. Якщо б я відмовилася виконати чіткі умови конкурсу, мене б дискваліфікували і перемогу б отримала росія. Я не могла цього допустити", - аргументувала Безсмертна.

А в інтерв'ю виданню "Обозреватель" Ірина зазначила, що не тиснула руку російській конкурсантці, а просто виконувала правила конкурсу, аби перемогти.

"На конкурсі в мене була мета – показати усьому світу силу українського духу та красу українок, незважаючи на жодні обставини. Я не тиснула руку росіянці. Я слідувала інструкціям та правилам конкурсу в очікуванні оголошення переможниці. Якщо б я не виконала вимог та інструкцій конкурсу, мене б просто дискваліфікували, і переможницею б стала росіянка. Ви хочете, щоб я віддала нашу перемогу країні-агресору?! Для мене це неприпустимо! На жаль, за мною не було офіційної підтримки, яка б змогла домовитися змінити правила конкурсу заради мене. Я б із задоволенням зробила інакше. Але в мене був вибір – зробити так, як я зробила, або віддати перемогу Росії. Моя перемога у світовому конкурсі наголошує на тому, що Україна зможе перемогти РФ, попри всі обставини!" – пояснила Безсмертна.

Крім того, дівчина зазначила в інтерв'ю, що, якби вона мала таку можливість, то заборонила б Росії брати участь в усіх змаганнях.

"Якби у моїх силах було б змінити обставини, я б заборонила участь Росії у будь-яких змаганнях та викреслила би країну-агресора із цивілізованого світового суспільства", – сказала Ірина.

Читайте також: