Ви все брешете: представники Абрамовича прокоментували чутки про його борги

Кажуть, чутки про матеріальні труднощі Романа Абрамовича дещо перебільшені.

Нещодавно у російській пресі з'явилося повідомлення про те, що бізнесмен Роман Абрамович ні в кого не просив грошей у борг для виплати заробітної плати своїм співробітникам. Про це РІА «Новости» заявила офіційний представник Абрамовича.

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Раніше ми писали про те, що анонімне джерело повідомило Page Six, що російський олігарх Роман Абрамович благає своїх голлівудських та американських впливових друзів позичити йому мільйон доларів, щоб утримати його на плаву, оскільки всі активи заморожені. За інформацією неназваного джерела Абрамович звернувся до голлівудського продюсера та режисера Бретта Ратнера, сім'ї Ротшильдів та інших за грошима, але — хоча вони хороші друзі з Романом — ті не погодилися дати йому гроші, бо або у них їх немає готівкою, або їм не ясно, які наслідки така позика законна з поглядом на міжнародне право.

Прес-секретар Абрамовича заявила:

"Ця інформація — брехня. Пан Абрамович ні в кого, включаючно з цими людьми, не просив жодних коштів."

Також вона сказала, що видання, яке опублікувало цю інформацію, спеціалізується на плітках і довіряти йому не варто.

І тут маємо два питання. По-перше, чи варто довіряти офіційним представникам путінських олігархів та російській пресі? Більшість із них причетні до створення та розповсюдження таких достеменних меседжів як "нас там немає", "це не ми", "а ви доведіть", "це постановка" та інших.

По-друге, якщо це все ж таки правда, і Роман Абрамович має гроші на утримання величезного штату прислуги, то, можливо, чиновники, які відповідають за імплементацію санкцій, десь недопрацьовують. Чи це означає, що не все майно Абрамовича потрапило під санкції і потрібно ретельніше пошукати те, що ще не заарештовано? Можливо, саме це хоче нам повідомити прес-секретар олігарха.

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