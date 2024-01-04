Ви його ніколи не чули: як звучить таємне ім'я принцеси Кейт

У членів королівської сім'ї є низка секретних кодових імен, які вони використовують із метою безпеки. Кейт, принцеса Уельська, одного разу випадково розсекретила своє.

Члени британської королівської родини, зокрема король Чарльз і королева Камілла, як відомо, використовують псевдоніми з міркувань безпеки, а також, можливо, заради розваги.

2010 року, коли принц Вільям працював пілотом пошуково-рятувальної служби в Уельсі, Кейт розкрила одне зі своїх "секретних" імен.

Вона купувала гідрокостюм, але забула сумочку. Коли власник магазину Дейв Бакленд запитав її ім'я, щоб зарезервувати товар, вона відповіла: "Місіс Кембрідж", пише express.

Також відомо, що під час відпустки Кейт та Вільям використовують інші секретні імена. Вільям відомий як Денні Коллінз, а Кейт як Дафна Кларк.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Обидва імені мають однакові ініціали DC, що позначають титули герцога та герцогині Кембриджських, які вони носили до того, як стали принцом і принцесою Уельськими.

У покійної королеви Єлизавети II було своє власне таємне ім'я — вона була "Шерон" серед співробітників та служби безпеки, коли вони обговорювали офіційні питання, щоб ніхто раптом не почув її справжнє ім'я.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Читайте також: