Попросив пробачення, але не у Меган: Джеремі Кларксона "скасували" після скандалу з Сассекськими

Професійна діяльність британського ведучого Джеремі Кларксона постраждала після публікації його зухвалої колонки, в якій журналіст критикував Меган, герцогиню Сассекську.
Джеремі Кларксон написав скандальну статтю, яка вийшла у The Sun. Цю статтю він написав на емоціях, після перегляду документального фільму "Гаррі і Меган" і заявив, що ненавидить герцогиню Сассекську "на клітинному рівні" і мріє побачити її "голою, що прогулюється британськими вулицями".
Стаття викликала бурхливу реакцію та призвела до великої кількості скарг до незалежного регулятора преси. Пізніше видання The Sun випустило нову заяву, в якій заявило, що щиро шкодує, що пустило до друку цей матеріал.
Минув майже місяць, а негативна реакція публіки на необережну статтю Кларксона триває. Видання Mirror пише, що запланована на 17 січня пресконференція, присвячена просуванню другого сезону "Ферми Кларксона", була скасована в останній момент. І це сталося після того, як принц Гаррі та його дружина Меган Маркл виступили зі спільною заявою у відповідь на вибачення 62-річного журналіста.
Колишній ведучий Top Gear заявив, що він зв'язався з герцогом і герцогинею Сассекськими електронною поштою в день Різдва, щоб перепросити за мерзенні зауваження, які він зробив у колонці. Але герцогиня Меган та принц Гаррі відповіли заявою, стверджуючи, що ведучий зв'язався лише з Гаррі, а не з Меган. У заяві пари йдеться:
"25 грудня 2022 року пан Кларксон написав винятково принцу Гаррі, герцогу Сассекскому. Зміст його листування був позначений як особистий і конфіденційний. Незважаючи на те, що сьогодні пан Кларксон знову публічно перепросив, залишається вирішити його давню звичку писати статті. Якщо кожна з його інших статей також не була написана "поспіхом", як він заявляє, ясно, що це не окремий інцидент, яким поділилися поспіхом, а скоріше серія статей, що поділяються з ненавистю.
Раніше, нагадаємо, Джеремі Кларксон опублікував довгу заяву на своїй сторінці в Instagram. У ній він сказав, що йому "справді шкода", що він опублікував колонку, яка побила всі рекорди і зібрала понад 20 тисяч скарг IPSO. Журналіст пояснив, що написав її поспіхом і не вичитав.
Повідомляється, що Amazon Prime заявили, що не співпрацюватимуть із Джеремі Кларксоном після його коментарів про Меган Маркл після 2024 року. Проте потокова платформа продовжить роботу над уже запущеними серіалами "Гранд-тур" та "Ферма Кларксона". Пресконференцію останньої сьогодні також було скасовано.
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