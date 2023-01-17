Попросив пробачення, але не у Меган: Джеремі Кларксона "скасували" після скандалу з Сассекськими

Джеремі Кларксон написав скандальну статтю, яка вийшла у The Sun. Цю статтю він написав на емоціях, після перегляду документального фільму "Гаррі і Меган" і заявив, що ненавидить герцогиню Сассекську "на клітинному рівні" і мріє побачити її "голою, що прогулюється британськими вулицями".

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Стаття викликала бурхливу реакцію та призвела до великої кількості скарг до незалежного регулятора преси. Пізніше видання The Sun випустило нову заяву, в якій заявило, що щиро шкодує, що пустило до друку цей матеріал.

Минув майже місяць, а негативна реакція публіки на необережну статтю Кларксона триває. Видання Mirror пише, що запланована на 17 січня пресконференція, присвячена просуванню другого сезону "Ферми Кларксона", була скасована в останній момент. І це сталося після того, як принц Гаррі та його дружина Меган Маркл виступили зі спільною заявою у відповідь на вибачення 62-річного журналіста.

Джеремі Кларксон / Фото: Associated Press

Колишній ведучий Top Gear заявив, що він зв'язався з герцогом і герцогинею Сассекськими електронною поштою в день Різдва, щоб перепросити за мерзенні зауваження, які він зробив у колонці. Але герцогиня Меган та принц Гаррі відповіли заявою, стверджуючи, що ведучий зв'язався лише з Гаррі, а не з Меган. У заяві пари йдеться:

"25 грудня 2022 року пан Кларксон написав винятково принцу Гаррі, герцогу Сассекскому. Зміст його листування був позначений як особистий і конфіденційний. Незважаючи на те, що сьогодні пан Кларксон знову публічно перепросив, залишається вирішити його давню звичку писати статті. Якщо кожна з його інших статей також не була написана "поспіхом", як він заявляє, ясно, що це не окремий інцидент, яким поділилися поспіхом, а скоріше серія статей, що поділяються з ненавистю.

Раніше, нагадаємо, Джеремі Кларксон опублікував довгу заяву на своїй сторінці в Instagram. У ній він сказав, що йому "справді шкода", що він опублікував колонку, яка побила всі рекорди і зібрала понад 20 тисяч скарг IPSO. Журналіст пояснив, що написав її поспіхом і не вичитав.

Джеремі Кларксон / Фото: Associated Press

Повідомляється, що Amazon Prime заявили, що не співпрацюватимуть із Джеремі Кларксоном після його коментарів про Меган Маркл після 2024 року. Проте потокова платформа продовжить роботу над уже запущеними серіалами "Гранд-тур" та "Ферма Кларксона". Пресконференцію останньої сьогодні також було скасовано.

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