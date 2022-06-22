Вибачте, але ні: син Кабаєвої та Путіна не зможе отримати бажане громадянство

Вибачте, але ні: син Кабаєвої та Путіна не зможе отримати бажане громадянство

Уряд Швейцарії раніше цього місяця проголосував проти закону про автоматичне надання громадянства тим, хто народився на території країни. А один із синів президента Путіна та ексспортсменки Кабаєвої народився якраз у Швейцарії і міг би претендувати на громадянство по досягненню 18 років, якби такий закон було ухвалено.

Як повідомляє видання Le News пропозиція, висунута Стефанією Преціозо Батоу, федеральним парламентарієм з Женеви, про автоматичне надання громадянства тим, хто народився у Швейцарії, була відхилена 112 голосами проти 75 у федеральному парламенті Швейцарії. Якби закон було ухвалено, дитина, яка народилася у Швейцарії від батьків-іноземців і здобула освіту в Швейцарії, автоматично мала б право на отримання швейцарського громадянства після досягнення 18 років.

Проте противники цієї ідеї стверджують, що народження та виховання дитини у Швейцарії не гарантує інтеграції. До того ж, аналогічний закон уже було відхилено раніше у грудні 2021 року.

Аліна Кабаєва / Фото: Getty Images

До чого ж тут син Кабаєвої та Путіна?

Справа в тому, що одного з синів ексгімнастка Аліна Кабаєва народила у Швейцарії. Допомогла спортсменці в цьому швейцарська гінекологиня з російським корінням, яка дружила з Путіним і переїхала до Швейцарії з радянського союзу понад 30 років тому.

За свідченнями, Володимир Путін має двох таємних синів від його коханки Аліни Кабаєвої. Гімнастка народила двох хлопчиків 2015-го та 2019-го років. Перший хлопчик народився у Швейцарії в обстановці найсуворішої безпеки 2015 року. Саме він міг би отримати швейцарське громадянство у разі, якби цей закон було ухвалено.

Аліна Кабаєва та Володимир Путін / Фото: Getty Images

Другий син Кабаєвої та Путіна народився в Москві 2019 року і гінекологу довелося прилетіти на пологи Кабаєвої до Росії. Обидва рази президент на пологах не був присутній, що, втім, зовсім не дивно. Кажуть, Путіну лишилося жити не довго, адже він бореться із раком. Вже, до речі, відомо яким саме.

А ще активно думає про свого наступника. Деякі імена публічно вже були озвучені.

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