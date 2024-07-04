Вибори у Великій Британії: чому король Чарльз та його родичі не голосують

Громадяни Сполученого Королівства сьогодні, 4 липня, вирушили на виборчі дільниці, але члени королівської родини у виборах не беруть участі.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив 22 травня про проведення загальних виборів. Громадяни Великої Британії оберуть усіх 650 членів Палати громад, а партія, яка отримає більшість, сформує наступний уряд зі своїм лідером в ролі нового прем'єр-міністра.

Британська королівська родина на балконі Букінгемського палацу / Фото: Associated Press

У той час, як Сунак, який був прем'єр-міністром від жовтня 2022 року, залишиться на своїй посаді, якщо переможуть консерватори, Кір Стармер стане новим прем'єр-міністром, якщо переможе Лейбористська партія, пише People.

Ріші Сунак та Акшата Мурті / Фото: Associated Press

І хоча монарх призначає нових прем'єр-міністрів (а британські монархи історично мали право звільняти людей з цієї посади), він та інші члени королівської родини, які не працюють на корону, не мають права брати участь у виборах.

Це пов'язано з тим, що королівська сім'я зберігає політичний нейтралітет з усіх питань. Незалежно від того, яка політична партія при владі, британська монархія та парламент мають працювати разом, щоб усе йшло гладко. Монарх та інші королівські особи також повинні взаємодіяти з лідерами іноземних держав незалежно від їхньої політичної приналежності. Тому королівська сім'я не голосує і не висловлює публічно свої політичні погляди.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Однак голосування членів королівської родини не є незаконним. Роберт Блекберн, професор конституційного права у Королівському коледжі Лондона, нещодавно пояснив виданню Time:

"Король і активні члени королівської сім'ї можуть законно голосувати на загальних виборах на тих самих підставах, що й інші громадяни, які мають право голосу, але на практиці вони цього не роблять з очевидних причин, особливо тому, що це викликало б бурю спекуляцій у ЗМІ і порушило б сьогоднішню конституційну вимогу про те, щоб вони зберігали сувору партійну політичну неупередженість".

Ми знаємо, що король Чарльз, його дружина королева Камілла, спадкоємець принц Вільям та принцеса Кейт не голосують, решта членів сім'ї, які формально не працюють на корону, можуть це робити.

До речі, Меган Маркл, дружина принца Гаррі, стала першою людиною у сучасній британській королівській родині, яка проголосувала на президентських виборах у США 2020 року.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

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