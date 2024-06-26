Вибрала білий костюм із мереживним оздобленням: імператриця Японії сходила на виставку в Лондоні

Імператриця мала дуже елегантний вигляд під час своєї появи у галереї.

Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако прибули на запрошення короля Чарльза III з державним візитом до Великої Британії. Пара провела в країні три дні та відвідала кілька запланованих заходів.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Одним із перших місць, в якому імператор та імператриця побували, була Картинна галерея Букінгемського палацу в Лондоні. Вони сходили на виставку японських предметів мистецтва, які є частиною королівської колекції разом із Чарльзом та Каміллою.

Королева та імператриця обрала образи білого кольору. На імператриці Масоко був костюм елегантного фасону, який включав сукню міді та жакет. Обидва вироби були прикрашені ніжною мереживною вишивкою, а імператриця доповнила їх прикрасами з перлів, туфлями на підборах і білими рукавичками.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Також у межах цього візиту до Лондона Чарльз та Камілла влаштували у палаці розкішну вечерю для імператора та імператриці. На заході Масако з'явилася теж у білому кольорі, але цього разу у довгій вечірній мереживній сукні та розкішній тіарі.

Королева Камілла, імператриця Масако, імператор Нарухіто та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Як відбувалося приготування до банкету, королівська родина показала в Instagram.

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