Вибрала білий костюм із мереживним оздобленням: імператриця Японії сходила на виставку в Лондоні

Імператриця мала дуже елегантний вигляд під час своєї появи у галереї.
Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако прибули на запрошення короля Чарльза III з державним візитом до Великої Британії. Пара провела в країні три дні та відвідала кілька запланованих заходів.
Одним із перших місць, в якому імператор та імператриця побували, була Картинна галерея Букінгемського палацу в Лондоні. Вони сходили на виставку японських предметів мистецтва, які є частиною королівської колекції разом із Чарльзом та Каміллою.
Королева та імператриця обрала образи білого кольору. На імператриці Масоко був костюм елегантного фасону, який включав сукню міді та жакет. Обидва вироби були прикрашені ніжною мереживною вишивкою, а імператриця доповнила їх прикрасами з перлів, туфлями на підборах і білими рукавичками.
Також у межах цього візиту до Лондона Чарльз та Камілла влаштували у палаці розкішну вечерю для імператора та імператриці. На заході Масако з'явилася теж у білому кольорі, але цього разу у довгій вечірній мереживній сукні та розкішній тіарі.
Як відбувалося приготування до банкету, королівська родина показала в Instagram.
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