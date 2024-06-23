Вибрала блакитний: імператрицю Японії помітили в елегантному вбранні у Великій Британії

Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако прибули з державним візитом до Великої Британії. Пару помітили папараці в аеропорту Станстед.

Імператор та імператриця Японії проведуть у Великій Британії три дні, а прибули вони на запрошення короля Чарльза III. Під час цього туру подружжя візьме участь в обіді з королівською сім'єю та державному банкеті, влаштованиму королем Чарльзом та королевою Каміллою у Букінгемському палаці у вівторок.

Серед інших запланованих офіційних заходів — відвідування могили Невідомого воїна у Вестмінстерському абатстві, також у вівторок, та офіційна вечеря у Ратуші у середу.

Під час прибуття імператриця була в елегантному і строгому вбранні блакитного кольору, яке являло собою сукню довжини міді та жакет з білою обробкою та бантом-застібкою. Доповнювали її образ капелюх, клатч, білі рукавички та туфлі. Також можна помітити, що імператриця одягла перли. Імператор Нарухіто ж з'явився у строгому чорному костюмі, білій сорочці та блакитній краватці, яка за кольором відповідала вбранню його дружини.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Getty Images

Моментом прильоту вони поділилися у своєму офіційному Instagram.

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