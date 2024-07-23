Вибрала горошок і крислатий капелюх: який вигляд мала принцеса Діана на весіллі подруги Сари Фергюсон

На той час принцесі Уельській було 25 років.

23 липня 1986 року відбулося весілля чарівної Сари Фергюсон та принца Ендрю – сина королеви Єлизавети II. Свято було розкішним, а церемонія вінчання выдбулася у Вестмінстерському абатстві у Лондоні. Наречена мала дуже милий вигляд у атласній сукні з довгими рукавами кольору слонової кістки та великою вишивкою бісером. Авторкою сукні була Ліндка Цієрах.

Весілля Сари Йоркської та принца Ендрю / Фото: Associated Press

Серед гостей на святі були всі члени сім'ї і, звичайно, принцеса Діана — тодішня дружина принца Чарльза. На весіллі зіркою того дня була Сара, тому на Діану, хоч і улюбленицю публіки, звертали увагу не так активно, як зазвичай. Одягла принцеса Уельська блакитне вбрання у великий чорний горошок — приталену сукню з V-подібним декольте та широкими плечима, яку носила в поєднанні з крислатим капелюхом незвичайного дизайну та туфлями на підборах середньої висоти.

Як можна помітити на фото, сиділа на святі Діана у першому ряду на почесному місці поряд із чоловіком, королевою-матір'ю та принцесою Анною.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Також того дня Сара, як і всі королівські наречені, зробила реверанс перед чинною монархинею – королевою Єлизаветою II та її чоловіком герцогом Единбурзьким Філіпом. Це був глибокий і красивий реверанс, мистецтво якого Сара чудово опанувала за досить короткий термін. Принц Ендрю вклонився матері-королеві.

Міс Сара Фергюсон робить реверанс перед королевою Єлизаветою II у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, 1986 рік / Фото: Getty Images

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