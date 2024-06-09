Обрала несподіваний лук: королева Камілла з'явилася на улюбленому заході

Королева Камілла зустрілася зі знаменитостями та відомими авторами, коли вона сяяла на початку другого щорічного книжкового заходу, який вона сама і організувала.

На прийомі до Її Величності приєдналися письменники, актори та поціновувачі літератури.

Камілла приїхала в елегантному темно-синьому комбінезоні від Anna Valentine, в руках тримала світлу хустку та невелику сумку. Образ доповнила сережками із перлів, підвіскою з блакитним топазом Kiki McDonough, підвіскою з ініціалами її онуків та кількома браслетами на зап'ястях від улюбленого бренду Van Cleef & Arpels. У королеви було її фірмове укладання та макіяж.

Читальний зал королеви — це благодійна організація, очолювана Її Величністю і покликана прославляти та пропагувати силу та переваги читання. Його місія — допомогти більшій кількості людей знайти та познайомитися з книжками, які збагачують їхнє життя.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як принцеса Діана передбачила майбутнє королеви Камілли і це справдилося.

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