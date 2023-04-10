Вибрала ніжний образ: принцеса Анна у світлому пальті та капелюсі відвідала службу

Учора члени британської королівської родини у повному складі відвідали великодню службу у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку у Віндзорі.

72-річна дочка королеви Єлизавети II – принцеса Fнна – приїхала на службу в молочно-білому пальті, до якого підібрала темний капелюх із квіткою, темно-сині рукавички в тон та сумочку на золотому ремінці-ланцюжку. Також Її Високість була у синіх туфлях на невисоких підборах.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

На шиї у Fнни була зав'язана хустка з принтом, а у вухах були мініатюрні золоті сережки. Волосся принцеса зібрала в класичну зачіску, а в макіяжі зробила традиційно акцент на губах.

Слід зазначити, принцеса мала досить ефектний вигляд, зазвичай вона вибирає скромніші вбрання для публічних заходів.

Король Чарльз III та королева Камілла, принцеса Анна та її брат принц Ендрю / Фото: Associated Press

Також на службі була присутня її дочка Зара Тіндалл, яка приїхала в яскраво-рожевій сукні від Jane Atelier, а до неї підібрала світлий клатч Strathberry зі шкіри крокодила та кремові туфлі-човники із замші на підборах від Emmy London.

Зара і Майк Тіндалли з дітьми / Фото: Getty Images

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