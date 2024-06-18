Вибрала вбрання під відтінок брошки: королева Камілла одягла особливу прикрасу на Royal Ascot

Королівські кінні перегони Royal Ascot – унікальна суто британська подія. Вони відбуваються щорічно в містечку Аскот і є не лише однією з головних спортивних подій Великої Британії, але й досить незвичайним показом мод — пані на ньому регулярно з'являються в оригінальних капелюхах. Також важливо і те, що на цих перегонах завжди присутні члени британської королівської родини. Раніше їх не пропускала королева Єлизавета II, а тепер і її син Чарльз із дружиною Каміллою.

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Associated Press

Цього року королева Камілла вирішила одягнути особливе вбрання, адже підібрала його у колір прикраси — на ній була знаменита "Брошка принца Альберта", яку за традицією сім'ї носять усі королеви.

Брошка є весільним подарунком, який королева Вікторія носила протягом усього свого життя та вважала найулюбленішою. Подарував прикрасу їй майбутній чоловік – принц Альберт – 9 лютого 1840 року – за день до весілля. У цій брошці вона йшла до вівтаря. Камілла ж носила прикрасу із синьою сукнею та пальтом улюбленого фасону, які для неї створив бренд Anna Valentine.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Вбрання вона доповнила крислатим капелюхом у колір, бежевими туфлями і клатчем. Також королева несла в руках рукавички світлого кольору, одягла сережки з перлами, кілька ланцюжків та браслетів, серед яких був її улюблений від бренду Van Cleef & Arpels.

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Associated Press

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