Вибрала вбрання синього кольору та сумку Chanel: принцесу Єлену помітили дорогою на весілля

Старша сестра короля Іспанії Філіпа VI потрапила під приціл папараці у Мадриді. Інфанту Єлену помітили, коли вона прямувала на весілля 48-річного мера Мадрида Хосе Мартінеса Алмейда та 27-річної Терези Уркіхо-і-Морено.

Тереза – родичка королівської родини, оскільки її бабуся двоюрідна сестра Хуана Карлоса I – короля Іспанії, який зрікся престолу 2014 року. Однак королева Летиція та Філіпп VI на заході помічені не були.

60-річна Єлена одягла на свято темно-синій костюм, який складався з жакету з білою аплікацією та шифонової сукні у принт. Доповнила образ вона туфлями на підборах, сумкою від Chanel, сонцезахисними окулярами та прикрасами серед яких були золоті сережки, годинники та намисто з великими перлами.

Принцеса Єлена / Фото: Getty Images

Також весілля відвідали мати й батько Єлени – королева Софія та Хуан Карлос I.

Королева Софія / Фото: Getty Images

Хуан Карлос I / Фото: Getty Images

Цього року це вже друге весілля, яке відвідує принцеса Єлена, оскільки у лютому вона також побувала на вінчанні Феліпе Матосяна та Іни Моренес у церкві Лас Калатравас у Мадриді.

Читайте також: