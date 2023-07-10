Обрала яскраву: королева Летиція прибула на аудієнцію у вишиванці від українського бренду

Королева Іспанії відвідала кілька аудієнцій у палаці Сарсуела у Мадриді.

Королева Летиція відвідала церемонію вручення нагород BBVA Microfinance Foundation, обравши для свого чергового виходу яскраву вишиванку з льону від українського бренду Etnodim з неглибоким V-подібним вирізом та об'ємними рукавами, вартістю 5200 грн. Образ доповнила білими штанами зі стрілками та шкіряними еспадрильями на танкетці від Magrit.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева розпустила волосся, зробила свій класичний макіяж, доповнила образ сережками-висячками від іспанського бренду Ticsilver та каблучкою Coreterno.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

На заході королівська особа була присутня разом із 24 переможцями стипендії Фонду мікрофінансування BBVA. Сьогоднішня церемонія надасть дітям із малозабезпечених сімей доступ до вищої освіти шляхом присудження університетських стипендій.

Королева Летиція вкотре продемонструвала свою підтримку Україні, одягнувши вишиванку. Робить дружина короля Філіпа VI це не вперше.

Вишиванка Etnodim / Фото: etnodim.ua

У березні 2022 року Летиція одягла білу вишиванку, яку, як виявилося, вишила українка. Пізніше Її Величність з'являлася на публіці в інших вишитих сорочках.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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