Вибрали фото з червоної доріжки: Меган та Гаррі представили різдвяну листівку

Меган Маркл і принц Гаррі більше не є старшими членами британської королівської родини, але все одно слідуючи традиції напередодні Різдва поділилися своєю святковою листівкою.
Фото для листівки пара обрала з нещодавнього заходу – церемонії вручення премій Роберта Ф. Кеннеді "Пульс надії", яка відбулася в нью-йоркському готелі Hilton Midtown на початку грудня і де пара отримала премію за боротьбу з расизмом.
Листівку було надіслано через їхній фонд Archewell Foundation.
"Бажаємо вам веселих свят. Від нашої родини до вас і від імені наших команд в Archewell Foundation, Archewell Audio та Archewell Productions ми бажаємо вам здоров'я, миру та щасливого Нового року. З найкращими побажаннями, принц Гаррі та Меган, герцог та герцогиня Сассекські", - було написано на листівці.
Раніше ми показували вам святкові листівки принца та принцеси Уельських, а також короля Чарльза III та королеви Камілли.
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