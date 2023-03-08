Вибрали особливий день для оголошення: король Чарльз дав титули дітям Меган та Гаррі

Сьогодні стало відомо, що молодша дитина пари – принцеса Лілібет Діана була охрещена минулої п'ятниці архієпископом Лос-Анджелеса преподобним Джоном Тейлором.
Представник подружжя Сассекських підтвердив інформацію, а також назвав Лілі принцесою. А це означає, що, мабуть, король Чарльз III таки дав титул принца та принцеси своїм онукам – Арчі та Лілібет. Як пише журнал People, який першим розповів про хрестини дочки Меган і Гаррі невдовзі на офіційному сайті королівської родини з'явиться оновлена інформація про титули.
До цього часу діти пари носили просто ім'я та прізвище — Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор та Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор. Але після смерті Єлизавети II і сходження на трон короля Чарльза III його онуки Арчі та Лілібет автоматично отримали право на титули принца та принцеси. А згідно з правилом, встановленим королем Георгом V 1917 року, також тепер можуть претендувати на титули Їх Королівських Високостей. І, ймовірно, Його Величність погодився видати патентні грамоти, щоб привласнити титули принца та принцеси його двом онукам, які живуть зі своїми батьками у Монтесіто.
Зазначимо, що принц Арчі та принцеса Лілібет не здобули титулів при народженні, оскільки були правнуками монархині. Сьогодні, до речі, виповнюється рівно півроку від дня смерті королеви Єлизавети ІІ. І, можливо, зовсім не випадково, що про титули для її правнуків публіка дізналася саме цього дня.
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