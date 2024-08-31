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Вибрали парне рожеве вбрання: норвезька принцеса та шаман продемонстрували нові образи

Вибрали парне рожеве вбрання: норвезька принцеса та шаман продемонстрували нові образи

Дурек Верретт та принцеса Марта Луїза / Фото: Getty Images

Ці луки вони одягли для приватної вечірки.

В останній день літа, 31 серпня, норвезька принцеса Марта Луїза вийде заміж за Дюрека Верретта – американського самопроголошеного шамана та духовного цілителя.

Перед весіллям пара влаштувала коктейльну вечірку, для якої замовила особливе рожеве парне вбрання від бренду HÉST. Марта Луїза носила асиметричну сукню з галтером, яку доповнила рожевими босоніжками та зачіскою.

А ось Дюрек з'явився на заході у костюмі з піджаком та штанами, який носив у поєднанні з білою футболкою.

Кадрами пари поділилося видання HELLO! Magazine, яке також опублікувало фото пари під час танцю. На нареченій була біла сукня на одне плече від Tina Steffenakk Hermansen, декорована трояндами.

Того ж дня, але декількома годинами раніше, їх зазнімкували дорогою на яхту, де відбулася вечірка.

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