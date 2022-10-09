Вибух на Кримському мосту: пес Патрон показав, хто це зробив

Вчора, 8 жовтня, соцмережа рясніла цікавими меми стосовно вибуху на Кримському мосту. Відомий пес-піротехнік Патрон теж вирішив відреагувати на цю подію. Він опублікував в Instagram жартівливе відео, яке демонструє його "причетність" до "бавовни".

У ролику Патрон кумедно чхнув і після цього показали момент вибуху моста. Його господар Михайло відповів собаці: "Будь здоров!"

"Оце чхнув", - підписав відео пес-сапер.

Підписникам Патрона дуже сподобався такий жарт. Вони засипали його коментарями: "Я так і думала. Це був Патрон!", "Патрончику, а можеш чхнути в сторону Кремля?", "Патрончик, також чхни у бік російського президента", "Патрончику, роби так частіше".

Нагадаємо, зранку 8 жовтня на Керченському мосту стався потужний вибух, внаслідок якого спалахнула чимала пожежа. Росія використовує Кримський міст для забезпечення своїх військ на півдні України.

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