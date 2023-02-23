"Вибуховою хвилею вдарило об стіну": пес Патрон поділився жахіттями війни

Пес Патрон опублікував в Instagram свою нову світлину, на якій він спить на своїй лежанці, і поділився розповіддю про те, що з ним було за весь час повномасштабної війни.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Собака-сапер зізнався, що одного разу його вибуховою хвилею вдарило об стіну. Він чув крики людей, які опинилися під завалами після ракетного обстрілу. Патрон за цей час знайшов понад пів тисячі вибухонебезпечних предметів. І він хотів би, щоб все це було сном, а не реальністю.

"Мені здається, що якщо у цю ніч зробити все те саме, що я робив 23 лютого торік…коли я засну і прокинусь - я повернусь у часі, і жахливої повномасштабної війни насправді не було.

Я так хочу прокинутись знову тим Патроном, який не чув вибухів. Якого не вдарило вибуховою хвилею об стіну. Який не чув крики людей під завалами. Який не знайшов 500 з лишком вибухових предметів.

Я знаю, що я тоді втрачу вас. Ви не будете про мене знати. Але я б віддав все. Всі гарні спогади з цього року, всі нагороди, всі іграшки і смаколики. Все.

Я так хочу заснути, і щоб зранку цей рік виявився страшним сном. Я так хочу! Всім нездійсненний лизь. Такий, що точно не здійсниться, але найбільш бажаний у житті", - написав собака.

Нагадаємо, раніше пес Патрон прокоментував візит президента США Джо Байдена до Києва.

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