Віцепрезидентка США одягла на зустріч із Оленою Зеленською блакитний костюм

Вчора, 19 липня, Олена Зеленська в межах свого візиту до США зустрілася з президентським подружжям країни – Джо і Джилл Байденами. Вона приїхала до них у Білий дім.

Олена Зеленська і Джилл Байден / Фото: Associated Press

Олена Зеленська і Джилл Байден / Фото: Associated Press

На зустріч із першою леді України прибула також віцепрезидентка США Камала Гарріс. Вона одягла блакитний штанний костюм, що було дуже символічно.

Адже, коли для фото Камала стала біля пані Зеленської, яка була у жовтому костюмі від українського бренду Litkovska, то разом вони символізували український прапор.

(щоб побачити образ Камали Гарріс, гортайте праворуч)

Свій аутфіт віцепроезидентка доповнила білим топом та білими туфлями. Акуратне укладанні і ніжний макіяж завершив аутфіт Гарріс.

"Для мене було честю приєднатися до @POTUS, @FLOTUS і @SecondGentleman у вітанні першої леді України Олени Зеленської у Білому домі. Вона втілює хоробрість і стійкість українського народу, який ми й надалі будемо підтримувати", - написала Гарріс у дописі в Instagram.

Нагадаємо, Джилл Байден на зустрічі з Оленою продемонструвала гарний образ у чорній сукні міді з принтом ромашки від бренду Oscar De La Renta і таким самим ремінцем на талії. Вбрання вона поєднала із жовтими замшевими туфлями на шпилька.

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