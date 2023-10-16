Від боязкого хлопчика не залишилося й сліду: королівські шанувальники захоплюються принцом Джорджем

Принц Уельський та його старший син – 10-річний принц Джордж – були присутні у суботу на чвертьфінальному матчі чемпіонату світу з регбі між Уельсом та Аргентиною на стадіоні "Марсель" у французькому Марселі.

Очевидці розповіли express про те, як змінився юний принц Джордж. "Спостерігаючи перед матчем, як принци Вільям та принц Джордж зустрічаються з представниками валлійських та аргентинських асоціацій регбі, їхні манери настільки схожі! Дуже приємно бачити, як Вільям направляє свого сина і м'яко виводить його на світову арену", — каже один із них.

Принц Вільям та принц Джордж / Фото: Associated Press

Інші королівські шанувальники зазначили, що 10-річний син Кейт та Вільяма став впевненим у собі і все це завдяки правильному прикладу та вихованню.

"Він стає дорослим і впевненим у собі, вчиться у майстра", "Він безперечно дуже впевнений у собі, і його батько безперечно пишається ним", "Джордж втратив свою боязкість і став впевненим у собі! Дивиться на всіх прямо, а не опустивши очі, Як раніше! Прекрасний, чарівний молодий принц! ", — пишуть королівські шанувальники в соцмережах.

Принц Вільям із сином Джорджем / Фото: Getty Images

Мама Джорджа, принцеса Кейт, також була присутньою на матчі з регбі у Франції, але наступного дня. Вона підкорила публіку новим луком та гарним укладанням.

Принцеса Уельська вітає збірну Англії з перемогою у роздягальні після чвертьфінального матчу чемпіонату світу з регбі у Франції 2023 / Фото: Getty Images

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