Від довгого волосся до короткої стрижки: який вигляд мали зачіски княгині Шарлін у різні роки

Нещодавно ми згадували, якою була княгиня до зустрічі з князем Монако. А сьогодні вирішили розібрати її архівні фотографії та пригадати, з якими зачісками вона з'являлася на публіці.

Майже все життя Шарлін носила біле волосся. Спочатку в молодості це було довге волосся, яке плавчині доводилося збирати в хвіст, щоб займатися своєю професійною діяльністю.

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Княгиня Шарлін / Фото: Associated Press

Також дівчина мала дуже стильну стрижку боб-каре. Вона їй дуже пасувала.

Княгиня Шарлін / Фото: Associated Press

Княгиня Шарлін / Фото: Associated Press

Коли Шарлін виходила заміж за князя Монако Альбера II у неї все ще було довге волосся. Ви можете оцінити її зачіску в день офіційної реєстрації їхнього шлюбу, 1 липня 2011 року, і те, який вигляд мала принцеса на самому весіллі, 2 липня 2011 року.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Associated Press

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Associated Press

Княгиня Шарлін / Фото: Associated Press

Княгиня Шарлін / Фото: Associated Press

Вже пізніше після народження близнюків – принца Жака та принцеси Габріелли – Шарлін підстриглася коротко і пофарбувала волосся спочатку в пшеничний блонд, а потім і в попелястий. Її укладання були завжди лаконічними та стильними. Тоді княгиня також часто носила червону помаду.

Княгиня Шарлін / Фото: Associated Press

Княгиня Шарлін / Фото: Associated Press

Княгиня Шарлін / Фото: Associated Press

Після того, як стало відомо, що Шарлін "застрягла" на більш ніж вісім місяців у Південній Африці, де проходила тривале лікування, вона знову поміняла колір волосся, пофарбувавши його в темніший відтінок. Шанувальники принцеси навіть стурбувалися психічним здоров'ям княгині.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II на передкоронаційному прийомі у Букінгемському палаці / Фото: Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Після повернення до Монако Шарлін знову змінила зачіску. Сьогодні вона носить так само коротку стрижку, а волосся пофарбоване в теплий темний відтінок, наближений до натурального.

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

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