Від Кейт і Вільяма до королеви Єлизавети II: як британська королівська родина підтримує Україну

Від Кейт і Вільяма до королеви Єлизавети II: як британська королівська родина підтримує Україну

Британська королівська родина від перших днів війни, розв’язаної Росією в Україні підримує нашу державу та всіляко допомагає. Навіть королева Єлизавета II публічно демонструє, що вона теж з народом України, попри те, що ніколи не висловлює свою політичну позицію.

На початку березня королева Єлизавета одужавши від коронавірусу провела першу офіційну зустріч с прем’єром Канади Джастіном Трюдо. Про аудієнцію тоді сповістили в офіційному акаунті королівської родини.

Королева Єлизавета II і Джастін Трюдо / Фото: Associated Press

Тоді в блогу опублікували світлину із аудієнції, де між королевою та Трюдо була масивна квіткова композиція символічних кольорів синього та жовтого. Тонкий натяк на підтримку України розгледіли не тільки українські шанувальники Її Величності, а й іноземна преса.

А наступного разу королева з’явилася на публіці у вбранні, що не лишило місця двозначності. У жовтому пальті та капелюшку, який прикрасили сині квітки Єлизавета II завітала на офіційне відкриття лінії метро названої на її честь.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Майстерні тонкі натяки на підтримку України підкріплюють добрі справи. Її Величність зробила щедру пожертву комітету надзвичайних ситуацій в Британії, що допомагає українським біженцям. Благодійна організація публічно подякувала королеві за внесок. А у Букінгемському палаці розголошувати деталі пресі відмовилися, тому що це приватна справа.

Публічно про Україну королева згадала у посланні до парламенту на офіційному його відкритті. Особисто тоді Її Величність не змогла бути присутньою, послання прочитав її спадкоємець принц Чарльз.

Принц Чарльз на відкритті парламенту / Фото: Associated Press

Доречі принц Чарльз і його дружина Камілла теж активно підтримують Україну. Ще на початку березня подружжя відвідало Українську греко-католицьку церкву в Лондоні та поспілкувалися з діаспорою.

"Ми з дружиною глибоко зворушені надзвичайною хоробрістю, щедрістю та силою духу української громади, що опинилася перед лицем жахливої агресії. Наші думки з вами у цей критичний час", - сказав тоді принц Чарльз.

Принц Чарльз і герцогиня Камілла / Фото: Getty Images

Камілла так розчулилася, що не стримала сліз і долучилася до збору коштів для українських біженців, який організувала газета Daily Mail.

У міжнародний жіночий день герцогиня Камілла запросила на зустріч дружину посла України у Великобританії Інну Пристайко, аби поговорити про жахи з якими стикаються жінки в Україні.

А нещодавно Чарльз і Камілла зустрілися з українською громадою у Канаді. На знак солідарності подружжя пришпилило на одяг стрічки синьо-жовтого кольору. Українці тоді подарували принцу і його дружині легендарні марки про російський корабель. Приймали почесних гостей у традиційному одязі та з хлібом і сіллю.

Першими порушили нейтралітет королівської родини принц Вільям і герцогиня Кембриджська. У твітері вони ще 26 лютого підтримали президента Зеленського і народ України у хоробрій битві за майбутнє. Згодом принесли солодощі до Українського культурного центру в Лондоні. Тоді принц Вільям зізнався, що навіть їхні маленькі діти - принц Джордж і принцесса Шарлотта з хвилюванням розпитують про війну в Україні.

Кейт і Вільям / Фото: Getty Images

"Ми постійно думаємо про вас і нас дійсно хвилює, що відбувається", - сказав принц Вільям.

І це не просто слова, у квітні герцоги Кембриджські навідалися до комітету з надзвичайних ситуацій, аби особисто дізнатися, яка ще підтримка потрібна біженцям. І поспілкувалися за допомогою відеозв’язку з працівниками, які надають допомогу безпосередньо Україні.

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