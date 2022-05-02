Від "Мегзіту" до улюбленця Єлизавети II: королівська біографиня висловилася про гучні скандали сім'ї Віндзор

Журналістка Тіна Браун завжди знала, де копати, щоб отримати найкращу інформацію про членів британської королівської родини. У своїй новій книжці, яка називається The Palace Papers: Inside The House Of Windsor ("Документи Палацу: Всередині будинку Віндзор") авторув розповідає про найгучніші скандали родини Віндзор.

Пані Браун розпочала роботу над книжкою два роки тому. Ще коли Меган і Гаррі залишалися членами королівської родини, а про сексскандал опального принца Ендрю ніхто нічого не знав. Принаймні у таких подробицях, які відомі світу тепер.

Обкладинка книжки Тіни Браун / thecut.com

Авторка книжки дала інтерв'ю The Cut з нагоди виходу видання та поділилася своєю думкою про найгучніші королівські скандали. Думка ця ґрунтується на свідченнях більш ніж ста джерел, близьких до палацу, вони розповіли їй про різні аспекти королівського життя: починаючи від улюбленого туалетного паперу принца Чарльза (імовірно туалетного паперу Kleenex Velvet) до колекції плюшевих ведмедів герцога Йоркського. Одна чудова особливість монархії, на її думку, у тому, що цикли хаосу повторюються.

Тіна Браун / Associated Press

Про принца Гаррі

"Я дуже співчуваю тому, через що Гаррі пройшов у своєму житті. Чесно кажучи, я почала з деякого нетерпіння через його постійні війни з пресою, але коли я закінчила дослідження, я дійсно відчула, що те, через що пройшов Гаррі, абсолютно ганебно і шокує, і не дивно, що він такий жорстокий, як він є. З підліткового віку його цькували і цькували. Преса огидно поводилася з його подругами. У нього був справді тяжкий час. Я повністю розумію, чому Меган подивилася на все це і сказала: "Я йду".

Про складні стосунки Меган і Гаррі з пресою

"Гаррі провів так багато років, лаючи пресу, і тепер він, здається, не може перестати говорити: даючи інтерв'ю, які є досить вибуховими та агресивними для решти членів його сім'ї. Він, звичайно, пам'ятає, як сильно йому було боляче, коли в його приватне життя вторглися, але він збирається написати книжку власних спогадів, яка явно вторгатиметься в приватне життя інших членів його сім'ї, так що в нього дуже складне, я б сказала, заплутане ставлення до всього цього. Одним із великих відкриттів книжки стало те, що один із дуже близьких йому людей сказав: "Ми завжди думали, що є крапка, до якої він дійде". Королева теж це відчувала. Вона не була здивована, що Гаррі вирішив піти. Що їх здивувало, так це те, як войовничо і зло все це відбувалося. Ось що їх справді приголомшило. І я думаю, що до цього дня Чарльз, мабуть, особливо спантеличений тим, як усе так швидко погіршилося".

Меган та Гаррі / Associated Press

Про Мегзіт

"Чи я вважаю, що був найкращий спосіб зробити це? Я впевнена, що, якби вони сказали: "Послухайте, ми збираємося залишитися в Канаді на рік і спробувати влаштуватися як сім'я", я думаю, що насправді це було б чудовою підтримкою, але вони хотіли йти далі. І справді важким питанням була можливість заробляти гроші, зберігаючи при цьому своє королівське заступництво і становище, це ціла складна плутанина з конфліктом інтересів, тому що вони не говорили про поділ цих інтересів у своїй комерційній діяльності. І вони будуть використовувати корону, тому що це відкривє комерційні можливості. Вони були королівськими особами, а монархія – це історія про службу, яка не оплачується. Я думаю, що вони відчували, що можна заробити багато грошей і не бути частиною королівської системи".

Стосунки між Кейт і Меган

Кейт та Меган / Associated Press

Навіть якби не було ніякої напруги, преса створила б її, тому що постійне протиставлення двох жінок одна одній неминуче змушує людей нервувати. Це була дуже складна ситуація, тому що ось Гаррі і його нова дружина, які насправді цікавіші, чарівніші і харизматичні, ніж пара номер один (Кейт і Вільям) і це приведе до напруги. Кейт – сильний персонаж, дуже освічена, дуже розумна. Якщо подумати, вона була першою королівською жінкою, яка мала хоч якусь належну освіту. Вона захоплює, але вона нудна в порівнянні з харизматичною Меган".

Говорячи про Меган, авторка згадує, що преса справді була нещадна до неї. "Журналісти поводилися жахливо і типово, шовіністично і расистськи. Підтекстом безумовно була бездоганна Кейт проти Меган, що збиває з пантелику. Коли вони обидві були вагітні, і Кейт тримала свій живіт — як це зазвичай роблять вагітні жінки — всі говорили: "Як чудово, мати-Кейт". Але коли Меган була вагітна, то всі говорили, чому вона завжди виставляє напоказ свою вагітність? То була відверта дискримінація.

Меган ясно дала зрозуміти, що це була рушійна сила її нещастя, сказавши це в інтерв'ю Опрі, що вона почувалася абсолютно незахищеною. Я дійсно думаю, що вони повинні були краще захищати Меган, краще та швидше. Ви не можете сказати пресі, щоб вона була позитивною, але ви можете зробити докор громоподібний. Заява королеви з Букінгемського палацу могла б допомогти, але її не було".

Про принца Ендрю, улюбленця королеви

Принц Ендрю / Associated Press

"Коли я думаю про те, кого захищає палац, на думку спадає Ендрю. Він той, для кого палац рік за роком випускав ці заяви. Це дуже важливий момент. Ендрю був захищений занадто довго, і якби я була Меган, я б подивилася на це і подумала: "Цей неймовірний дурень і негідник отримує весь цей захист, і чому для мене ніхто не робить більше?".

Принц Ендрю та королева Єлизавета II / Associated Press

Ми бачили жахливий провал, коли Ендрю супроводжував королеву на службі пам'яті за принцом Філіпом. Це було жахливо, і в палаці було багато обурення та гніву з цього приводу. Ендрю повинен був передати королеву декану Вестмінстера, щоб її Величність супроводжували на її місце. Але Ендрю нахилився, напружився і простяг руку матері, і вона взяла її. Я думаю, королеві дійсно подобається показувати, що Ендрю все ще її син, і що б не відбувалося з ним у суспільному житті, це не впливає на її почуття до нього. Щиро кажучи, мене приголомшило те, що ніхто з інших дітей не привів її на службу. Це була дуже погана ситуація”.

Про роль принца Ендрю у майбутньому

"Поки королева поруч, він може продовжувати пробиратися назад (до громадського життя та роботи), але це не спрацює, коли королем стане Чарльз або Вільям. Новий король не матиме абсолютно жодних стосунків з Ендрю".

Про монархію та майбутнє

У книжці авторка пише, що монархія зберігає суспільний інтерес та свою актуальність тому, що "грає в довгу гру". Інститут британської монархії повільно, але вірно зазнає змін завдяки скандалам, за якими спостерігає весь світ. І згадала про травматичний шлюб Діани та Чарльза 1981 року, і про те, що зараз онуки королеви одружуються з простолюдинками.

Меган та Гаррі / Associated Press

"Уся травма шлюбу з Діаною полягала в тому, що Чарльз повинен був одружитися з незайманою, і вона стала єдиною доступною, тому що шукати її було все одно, що намагатися знайти лох-неське чудовисько. А зараз ми дійшли до того, що онук королеви одружується з розведеною темношкірою американкою, це досить велика зміна. Ми підійшли до моменту, коли герцогиня Корнуольська отримає титул королеви-консорта, коли син Єлизавети II стане королем, про це офіційно вже заявила Її Величність. І це жінка, якій навіть не дозволили прийти на 50-річчя Чарльза. Отже, монархія постійно змінюється і розвивається, але, як і будь-яка велика установа, вона змінюється повільно".

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