Від "Мегзіту" до улюбленця Єлизавети II: королівська біографиня висловилася про гучні скандали сім'ї Віндзор

Журналістка Тіна Браун завжди знала, де копати, щоб отримати найкращу інформацію про членів британської королівської родини. У своїй новій книжці, яка називається The Palace Papers: Inside The House Of Windsor ("Документи Палацу: Всередині будинку Віндзор") авторув розповідає про найгучніші скандали родини Віндзор.